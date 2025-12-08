Przejdź do treści
8 grudnia 2025
Prezentownik

Bilet na koncert to idealny prezent! I to taki z opóźnionym zapłonem przyjemności.

8 grudnia 2025
ROMES
Oto kilka propozycji, które sprawią, że 2026 rok będzie miał świetną ścieżkę dźwiękową.

Romes - duet łączący analogowy chaos z cyfrową precyzją, czerpiący z grunge'u, industrialu, electro i dance-punku. Kanadyjczycy mają tych brzmień pod dostatkiem. 16.02.2026 – Hydrozagadka, Warszawa.

Fot. mat. pr.

Christian Löffler - twórca muzyki pełnej naturalnego, szczerego spokoju, łączącego wybuchową euforię z dogłębną zadumą. 21.02.2026 – NFM, Wrocław.

Sivert Hoyem

Sivert Høyem - mistrz mrocznych, emocjonalnych ballad, gdzie nadzieja ściera się z rezygnacją, a chłód z uniesieniem. 22.02.2026 – Klub Niebo, Warszawa.

Rival Consoles

Rival Consoles - artysta oferujący melancholijne, pełne przestrzeni spojrzenie na współczesną elektronikę oraz wyczarowujący hipnotyczną aurę, w której łatwo się zatracić. 6.03.2026 – Klub Niebo, Warszawa.

Autechre

Autechre - Brytyjczycy, którzy eksplorują electro, ambient i muzykę konkretną, podając je w oryginalnej, pełnej wyobraźni formie. 28.09.2026 – Zaklęte Rewiry, Wrocław.

Materiał przygotowany przez FKP Scorpio.

