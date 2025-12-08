Bilet na koncert to idealny prezent! I to taki z opóźnionym zapłonem przyjemności.

Oto kilka propozycji, które sprawią, że 2026 rok będzie miał świetną ścieżkę dźwiękową.

Romes - duet łączący analogowy chaos z cyfrową precyzją, czerpiący z grunge'u, industrialu, electro i dance-punku. Kanadyjczycy mają tych brzmień pod dostatkiem. 16.02.2026 – Hydrozagadka, Warszawa. https://www.eventim.pl/noapp/event/20662806/?affiliate=FK0

Christian Löffler - twórca muzyki pełnej naturalnego, szczerego spokoju, łączącego wybuchową euforię z dogłębną zadumą. 21.02.2026 – NFM, Wrocław. https://www.eventim.pl/noapp/event/20636821/?affiliate=FK0

Sivert Høyem - mistrz mrocznych, emocjonalnych ballad, gdzie nadzieja ściera się z rezygnacją, a chłód z uniesieniem. 22.02.2026 – Klub Niebo, Warszawa. https://www.eventim.pl/noapp/event/20677716/?affiliate=FK0

Rival Consoles - artysta oferujący melancholijne, pełne przestrzeni spojrzenie na współczesną elektronikę oraz wyczarowujący hipnotyczną aurę, w której łatwo się zatracić. 6.03.2026 – Klub Niebo, Warszawa. https://www.eventim.pl/noapp/event/20905237/?affiliate=FK0