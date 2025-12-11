Idealny prezent – emocje na żywo! Podaruj bilety na koncert.
Jezioro Łabędzie – Royal Classical Ballet
Ponadczasowy balet, który od pokoleń zachwyca widzów na całym świecie. Opowieść o miłości i mrocznych siłach, przedstawiona z niezwykłą gracją i perfekcją.
Błękitna rapsodia – Gershwin & Piazzolla
Koncert łączący amerykański jazz z argentyńską pasją tanga. „Błękitna rapsodia” i „Cztery pory roku w Buenos Aires” w pełnym emocji zestawieniu.
Mateusz Dubiel & Morphing – Classic Impressions
Mistrzowskie połączenie Chopina i Mozarta w nowych aranżacjach. Spotkanie wirtuozerii, doświadczenia i kameralnej precyzji.
Pasta Divas – Ciao Amore
Walentynkowa gala włoskich przebojów – od romantycznych ballad po energetyczne hity.
Trip Hop meets Orchestra
Massive Attack, Portishead, Björk, UNKLE i Gorillaz w nowych aranżacjach. Klasyczne brzmienie instrumentów smyczkowych spotyka się z beatem, elektroniką i hipnotycznymi wokalami.
Materiał przygotowany przez Agencję Artystyczną Pro Musica.