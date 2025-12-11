Idealny prezent – emocje na żywo! Podaruj bilety na koncert.

Szukasz świątecznego upominku, który zostanie w pamięci? Wybierz emocje i niezapomniane wrażenia. Sprawdź nasze propozycje na 2026 rok i podaruj komuś wieczór pełen sztuki i wyjątkowych przeżyć.

Jezioro Łabędzie – Royal Classical Ballet

Ponadczasowy balet, który od pokoleń zachwyca widzów na całym świecie. Opowieść o miłości i mrocznych siłach, przedstawiona z niezwykłą gracją i perfekcją. www.kupbilecik.pl

Błękitna rapsodia – Gershwin & Piazzolla

Koncert łączący amerykański jazz z argentyńską pasją tanga. „Błękitna rapsodia” i „Cztery pory roku w Buenos Aires” w pełnym emocji zestawieniu. www.kupbilecik.pl

Mateusz Dubiel & Morphing – Classic Impressions

Mistrzowskie połączenie Chopina i Mozarta w nowych aranżacjach. Spotkanie wirtuozerii, doświadczenia i kameralnej precyzji. www.kupbilecik.pl

Pasta Divas – Ciao Amore

Walentynkowa gala włoskich przebojów – od romantycznych ballad po energetyczne hity. www.kupbilecik.pl