11 grudnia 2025
Prezentownik

Idealny prezent – emocje na żywo! Podaruj bilety na koncert.

Szukasz świątecznego upominku, który zostanie w pamięci? Wybierz emocje i niezapomniane wrażenia. Sprawdź nasze propozycje na 2026 rok i podaruj komuś wieczór pełen sztuki i wyjątkowych przeżyć.

Jezioro Łabędzie – Royal Classical Ballet
Ponadczasowy balet, który od pokoleń zachwyca widzów na całym świecie. Opowieść o miłości i mrocznych siłach, przedstawiona z niezwykłą gracją i perfekcją.

Błękitna rapsodia – Gershwin & Piazzolla
Koncert łączący amerykański jazz z argentyńską pasją tanga. „Błękitna rapsodia” i „Cztery pory roku w Buenos Aires” w pełnym emocji zestawieniu.

Mateusz Dubiel & Morphing – Classic Impressions
Mistrzowskie połączenie Chopina i Mozarta w nowych aranżacjach. Spotkanie wirtuozerii, doświadczenia i kameralnej precyzji.

Pasta Divas – Ciao Amore
Walentynkowa gala włoskich przebojów – od romantycznych ballad po energetyczne hity.

Trip Hop meets Orchestra
Massive Attack, Portishead, Björk, UNKLE i Gorillaz w nowych aranżacjach. Klasyczne brzmienie instrumentów smyczkowych spotyka się z beatem, elektroniką i hipnotycznymi wokalami.

Materiał przygotowany przez Agencję Artystyczną Pro Musica.

