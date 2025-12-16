Przejdź do treści
Epson Lifestudio: wielki obraz, potężny dźwięk. Reszta… wielkości książki

Rodzina projektorów Epson Lifestudio — w wielu kolorach obudowy — pozwala cieszyć się dużym, pięknym obrazem. Niewielki rozmiar i waga pozwalają wyświetlać go nie tylko na ścianie, ale też suficie czy podłodze. To prawdziwa swoboda korzystania: w salonie, w sypialni, na tarasie lub podczas wakacyjnych wyjazdów.

W modelach EF-72 i EF-62 rozdzielczość 4K PRO-UHD sprawia, że filmy i seriale mają pełnię detali i nasyconych kolorów. EF-71 oraz warianty EF-61 oferują z kolei wysokiej jakości Full HD. Wszystkie sprawdzą się podczas oglądania filmów i seriali, grania i oglądania transmisji na dużym, nawet 150-calowym ekranie.

Niezwykłe wrażenie robi dźwięk - urządzenia wyposażono w soundsystem od Bose, który daje pełne, przestrzenne brzmienie bez dodatkowych głośników. Automatyczne ustawianie ostrości, korekcja geometrii i wykrywanie przeszkód pozwalają zacząć seans dosłownie w minutę.

Wbudowane Google TV™ daje dostęp do tysięcy aplikacji i profili użytkowników, a laserowe źródło światła gwarantuje nawet 20 000 godzin pracy bez potrzeby wymiany lampy – ekologicznie i bez kosztów eksploatacji.

Ceny od 2 999 zł.

