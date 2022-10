Regula Stüdli – projektuje porcelanę inspirując się naturą

Regula Stüdli chłonie świat wszystkimi zmysłami. Lubi życie blisko natury, w górach. Podziwia kształty i barwy rzadkich roślin. To one wnoszą najwięcej do jej projektów wnętrz, tkanin, tapet i porcelany.

Artyzm w genach Nie byłam pierwszą projektantką w rodzinie. I to ciocia, która z powodzeniem zajmowała się modą, ukierunkowała moje zainteresowania. Skończyłam w Zurychu studia z zakresu projektowania tekstyliów. Wzory, które stworzyłam dla szwajcarskiej firmy Jakob Schlaepfer, przyciągnęły uwagę marki Rosenthal. Tak zaczęła się przygoda Atelier Stüdli z porcelaną. Jako pierwszy powstał wzór „Fleurs Sauvages” (Tajemniczy Ogród) – subtelna kompozycja kwiatów, gałązek i liści, jakby rozrzuconych w nieładzie.