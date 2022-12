Dom Basi Czartoryskiej i Kuby Łubniewskiego na wyspie Koh Phangan

Basia Czartoryska i Kuba Łubniewski przeprowadzili się do Tajlandii, zafascynowani Bangkokiem i możliwościami pracy w międzynarodowym środowisku. To był impuls, żywioł, obietnica przygody. Pandemia odsunęła trochę w czasie ich plany, ale dzięki temu wyremontowali dom na wyspie Koh Phangan, w którym będzie się działo artystycznie.

Zaczynanie wszystkiego od nowa napędza do działania. Ma smak prawdziwej wolności, bezcennej, gdy chce się tworzyć. – Upajam się tym – przyznaje Basia i przywołuje chwile sprzed roku, kiedy skuterem przemieszczała się po wyspie. Szum palm, wiatr we włosach, a w głowie myśl: „w żadnym wypasionym aucie, w drodze do willi w Konstancinie, nie czułabym się tak szczęśliwa”. Zastrzega jednak, że to jej wizja raju, a ktoś inny w tych samych okolicznościach mógłby doświadczyć przerażenia. Kubę np. rozczarowała pierwsza próba życia poza Polską, podjęta kilkanaście lat temu w Argentynie.