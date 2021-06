Niezwykły fotofestiwal w Łodzi

Gdzie zaczyna się Łódź? Co to jest łódzkość? Jakie duchy nawiedzają to miasto? Na te pytania już po raz 20. stara się odpowiedzieć Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi. W zależności od wieku, obejrzanych filmów, przeczytanych lektur zobaczymy miasto w różnych odsłonach.

Łódź powstała w błyskawicznym tempie: stworzyli ją wykwalifikowani fachowcy z kapitałem oraz tania siła robocza rekrutująca się z chłopów. To był XIX wiek. Jednak w XX w. po kolei przestawały istnieć powody, dla których powstała Łódź. Po pierwszej wojnie światowej upadły imperia, po drugiej zniknęli przedsiębiorcy i stymulująca wielokulturowość, a w latach 90. radykalnie zmieniły się rynki zbytu. Upadł przemysł włókienniczy, bezrobocie w najgorszym okresie sięgało 70 proc. Te wszystkie zjawiska stara się wyrazić w zdjęciach oraz w sztuce, przede wszystkim wizualnej, 20.