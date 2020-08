Homoseksualne ofiary nazistów i powojennej polityki

Homoseksualistów zamkniętych w obozach koncentracyjnych III Rzeszy po wojnie nie uznano za ofiary reżimu. Niektórzy prosto z KL trafiali do więzień.

Różowy trójkąt wysokości ok. 5 cm, większy od pozostałych oznaczeń o 2–3 cm.

Josefa Kohouta, 22-letniego wiedeńczyka, aresztowano na podstawie amatorskiej fotografii z 1938 r., na której obejmował swojego przyjaciela Freda, starszego o dwa lata syna wysokiej rangi niemieckiego dygnitarza partyjnego. Opatrzył ją na odwrocie odręczną dedykacją: „Mojemu przyjacielowi z wyrazami wiecznej miłości i najgłębszego oddania”. To wystarczyło.

Wezwano go na przesłuchanie do wiedeńskiej siedziby Gestapo w hotelu Metropol i jeszcze tego samego dnia przewieziono do aresztu policyjnego.