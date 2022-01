Upojna kariera

Whisky podbiła świat dzięki wielkiej polityce, rozwojowi kolei oraz małej wrednej mszycy, która dała w kość Francuzom.

Jeszcze słynny obrońca Chartumu gen. Charles Gordon nie mógł obejść się bez swojej B&S, czyli brandy and soda – był to ulubiony trunek wyższych klas brytyjskich. Ale jest raczej pewne, że gdyby odsiecz do Chartumu dotarła na czas i Gordon nie zginął w 1885 r. z rąk bojowników Mahdiego, to na stare lata siadywałby przy kominku ze szklanką whisky. Gordon to wszak szkockie nazwisko.

Właśnie w ciągu XIX w. whisky uzyskała status alkoholu uznanego przez państwo i dostępnego w handlu.