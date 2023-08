Ciężkie życie ryżych. Dlaczego rudość od dawna budzi takie kontrowersje?

Opowieść o uprzedzeniach wobec rudowłosych jest opowieścią o strachu przed obcym, o nienawiści wobec kobiet, o władzy nazywania i wytykania, czyli także o populistycznej polityce naszej prawicy.

Rudość dlatego od tak dawna była przedmiotem kontrowersji, ponieważ wbrew pozorom jest to kategoria ogromnie niejednoznaczna. Bezsporna rudość nie istnieje – dla jednych może być to kasztan, dla innych odcień włosów blond. Dlatego nawet najwcześniejsze historyczne podania o rudych muszą budzić wątpliwości. Kiedy Ksenofanes pisał w V w. p.n.e., że „Ludzie kreują bogów na swoje podobieństwo, tak więc etiopscy są ciemnoskórzy i mają zadarte nosy, a traccy są niebieskoocy i rudzi”, to mógł równie dobrze mieć na myśli blondynów, a określenie „rudzi” mogło pojawić się dopiero na etapie tłumaczenia jego dzieł z greki na łacinę. Tysiąc lat później Prokopiusz z Cezarei relacjonował w swojej kronice najazdy Słowian na Bałkany, przypisując najeźdźcom rudy kolor włosów. Ale i w tym wypadku trudno uwierzyć, aby wśród Słowian istniała nadreprezentacja osób o tym kolorze włosów. Gen odpowiedzialny za tę cechę jest genem recesywnym, musi pochodzić od obojga rodziców, co oznacza, że w starożytności rudość była taką samą rzadkością jak dziś.

Co zatem kryje się w nagromadzonych przez wieki historiach tak wytykających rudych? W starożytności moc przyznawania tej etykietki należała do tych, którzy utożsamiali się z cywilizacją, do Greków oraz Rzymian. Określenie „rudy” było dla nich synonimem innego, terminem zarezerwowanym dla wszelkich obcych, „barbarzyńskich” ludów. Opowieść o rudości jest zatem opowieścią o władzy. O władzy do nazywania, nadawania etykietek i rysowania symbolicznych granic.

Dzikusy i niewolnicy

Już starożytni próbowali ubrać swoje uprzedzenia w pseudonaukowe piórka. Motywem przewodnim powstałego w III w. n.e. traktatu pod tytułem „Fizjognomika”, którego autorów określa się zbiorowym imieniem Pseudo-Arystotelesa, jest myśl, że istnieje nierozerwalny związek między wyglądem zewnętrznym a cechami osobowości.