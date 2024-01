Piątka książek historycznych na medal. Czytamy światowe bestsellery 2023

Czym żyła światowa historia w 2023 r.? Oto przegląd wybranych przez nas nagrodzonych publikacji.

Stany Zjednoczone

Pulitzer Prize for History

Przyznawane od 1917 r. nagrody Pulitzera są jednymi z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla amerykańskich twórców. W 2023 r. za najlepszą książkę historyczną poświęconą dziejom Stanów Zjednoczonych uznano pracę Jeffersona Cowiego „Freedom’s Dominion: A Saga of White Resistance to Federal Power” (Władztwo wolności: opowieść o białym oporze wobec władzy federalnej). Książka stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ci, którzy mienili się orędownikami wolności, tak często odmawiali jej innym? Cowie – historyk na Vanderbilt University – pokazuje, jak na przestrzeni niemal 250 lat opór południowych stanów USA wobec prób zwiększenia uprawnień rządu centralnego maskowany był retoryką „obrony wolności” i „oporu wobec tyranii”.

Wolności dla kogo i do czego? – pyta autor. I konsekwentnie dowodzi, że wolność, która nie schodziła z ust południowcom, dotyczyła białych mężczyzn, a jej najważniejszym przejawem była wolność do zniewalania innych. Aby utrzymać ten stan rzeczy, władze stanowe (oraz ich reprezentanci w Waszyngtonie) bombardowali każdą progresywną ustawę, jaka stawała przed Kongresem. Ody do „wolności” – wznoszone przez kolejne pokolenia plantatorów, posiadaczy niewolników i secesjonistów – słychać było na całym amerykańskim Południu. Ta retoryka wciąż ma się dobrze. Wystarczy wsłuchać się w argumenty współczesnych epigonów secesjonistów, pisze Cowie, którzy nadal utrzymują, że południowcy walczyli o „wolność”. Książka bezlitośnie pokazuje głęboką współzależność między ideą wyższości białej rasy a retoryką wolności w amerykańskiej historii.

Wayne S. Vucinich Book Prize

Działające przy Uniwersytecie Stanforda Stowarzyszenie Studiów Slawistycznych, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich (ASEEES) jest czołowym amerykańskim ośrodkiem badań nad szeroko pojętą Europą Wschodnią i obszarem byłego Związku Radzieckiego.