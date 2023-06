Jakie są modele atrybucji?

Prowadzicie Państwo biznes i spotkali się Państwo z pojęciem, jakim jest model atrybucji? Poniżej znajdą Państwo kilka podstawowych pojęć z tym związanych, jak również opisy poszczególnych jej rodzajów.

Czym jest model atrybucji?

Atrybucja jest przypisywaniem przyczyn, które mają wyjaśnić Państwu zachowania. W ten sam sposób jest to rozumiane również w marketingu internetowym, z tą różnicą, że jest wykorzystuje się ją, aby przypisać udział w konwersjach poszczególnych kanałów, reklam, kliknięć, które spowodowały dane zachowania użytkowników.

Dzięki atrybucji w działaniach marketingowych mogą Państwo przypisać do odpowiedniej wartości wybrane metryki. Metryki powinny odnosić się do wszelakich danych, które są zbierane, np. sklep internetowy powinien je zbierać w trakcie odwiedzin klientów, jak również jakie są źródła odwiedzin konkretnej strony. Może być wskazywany ruch bezpośredni, ruch organiczny, wywodzący się z wyszukiwarki, ruch z social mediów, ruch z linków, jak i klikania w linki, które mogą znajdować się na innych stronach, płatny ruch (np. Google Ads).

Rodzaje modeli atrybucji

Wśród różnych modeli atrybucji najczęściej jest używane 7 popularnych modeli atrybucji.

Pierwszym modelem jest dystrybucja ostatniego kontaktu. Uważa się ją za domyślną. Punkt kontaktu ma doprowadzić do sprzedaży, czyli ostatniego kontaktu. Nie są brane pod uwagę wcześniejsze interakcje na linii konsument i marka. W tym modelu firmy skupiają się głównie na zwiększeniu liczby konwersji, jak również bazują na spontanicznych zakupach. Jest bardziej popularny w marketingu B2C.

Opozycyjnym modelem jest atrybucja pierwszego kontaktu. W tym przypadku największe znaczenie ma pierwsze źródło, z którego przychodzi użytkownik. First-click wskazuje przez które kanały budowana jest świadomość wizerunku marki czy też produktu u klienta. Ten model wykorzystywany jest często przy kampanii zasięgowej.

Kolejnym rodzajem jest atrybucja liniowa tzw. Z-shaped. Przyjmuje, że są więcej niż jeden punkty kontaktu. Wszystkie kanały mogą wpływać na klienta podczas ścieżki zakupów. Punkty styku ma taką samą wagę. Dzięki zastosowaniu atrybucji liniowej, otrzymywany jest dla Państwa pełen obraz kontaktów klienta z marką. Warto go używać np. w kampaniach, gdzie konwersje są powtarzalne. Przykładem są subskrypcje.

Następny rodzaj to atrybucja rozkładu czasowego. Dla każdego punktu kontaktu przypisywana jest inna waga, którą uzależnia się od czasu. Największe znaczenie mają ostatnie interakcje, z racji, że w znaczący sposób wpływają na sprzedaż lub konwersje. Dzięki tej metodzie można przeanalizować, które z działań oraz kanałów rzeczywiście skłaniają klientów do zakupu. To metoda popularna w działaniach B2B.

Piątą metodą jest atrybucja pozycji inaczej zwana U-shaped. Atrybucja może się wydawać bardziej skomplikowana niż inne. Uznaje 40% znaczenia dla pierwszego punktu kontaktu, 40% dla kończącego (tuż przed konwersją), 20% otrzymywane jest przez konwersje wspomagane. Sprawdza się w sytuacjach, gdzie zestawia się dwie całkiem inne interakcje.

Kolejny model to W-shaped atrybucja. W jego przypadku wykorzystuje się interakcje marketingowe do śledzenia konwersji w kilku punktach styku.

Ostatnim rodzajem jest atrybucja niestandardowa. Jest najbardziej zindywidualizowanym modelem atrybucji. Dzięki niemu można przypisywać własne wagi atrybucji do każdego z punktów styku. Brane są pod uwagę czynniki jak: branża czy kanały komunikacyjne. Atrybucję tą cechuje duża dokładność w trakcie analiz, ale aby ją skonfigurować potrzeba sporo wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności.

Do czego używane są modele atrybucji?

Dzięki wskazanym regułom można swobodnie określić, w jaki sposób działanie marketingowe wpłynęło na konkretne zachowanie użytkownika. Przykładami są:

zakup produktu,

zapis do mailingu,

uzupełnienie formularza kontaktowego.

Kluczowe dla Państwa może okazać się to, że modele atrybucji są ściśle powiązane z konwersjami.

Czy słyszeliście kiedyś Państwo o modelach atrybucji?

Materiał przygotowany przez Harbingers