Jak Polacy świętują niepodległość?

Tak jak w ubiegłych latach, tak też w tym roku święto nie jest oderwane od bieżącej polityki. A może upolityczni się jeszcze bardziej, bo Donald Tusk przyjął zaproszenie od Andrzeja Dudy na rocznicowe uroczystości. Wizyta szefa Rady Europejskiej to spora niespodzianka, biorąc pod uwagę to, że podczas lipcowych protestów w obronie niezawisłości sądów prezydent nie chciał z Tuskiem się spotkać.

W sobotę rano prezydent, premier i marszałkowie parlamentu wezmą udział w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej. Główne państwowe obchody Święta Niepodległości odbędą się na placu Józefa Piłsudskiego w południe. W programie: uroczysta odprawa wart, koncert i parada wojskowa ulicami Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi. Wieczorem politycy PiS – i to też jest tradycją – przeniosą się do Krakowa. Jarosław Kaczyński i Beata Szydło wezmą udział w mszy w Katedrze Wawelskiej.

Obchody Święta Niepodległości organizowane są prawie we wszystkich polskich miastach. Ale uwagę mediów od kilku lat najbardziej ściąga warszawski Marsz Niepodległości.

Warszawa. 11 pochodów i marsz narodowców

Ulicami stolicy przejdzie w sumie 12 grup. Do utrzymania porządku zaangażowano tu ponad sześć tysięcy funkcjonariusz. Trzy największe pochody organizowane są przez Komitet Obrony Demokracji, Koalicję Antyfaszystowską i narodowców. Udział w Marszu Niepodległości zadeklarowało 50 tys. osób. Przejdzie pod hasłem „My chcemy Boga”. Jezuita ojciec Grzegorz Kramer zarzucał organizatorom bluźnierstwo. „Chłopaki, to ja Wam mówię: BÓG CHCE WAS, Waszych serc nawróconych, Waszej miłości do nieprzyjaciół, Waszej wierności w codzienności (…). Biorąc po raz kolejny Boga na sztandar, który jest przeciwko człowiekowi, zastanówcie się mocno, czy nie grzeszycie przeciw I i II przykazaniu Bożemu. Kto jest Waszym Bogiem i dlaczego Imię Boga bierzecie przeciwko drugiemu?” – pisał na Facebooku. Narodowcy wyruszą o godz. 15 z ronda Dmowskiego.

Wrocław. Radosna Parada Niepodległości

Parada wystartuje z rynku o 11.30 i przemaszeruje do placu Wolności. Tu ogłoszone zostaną wyniki konkursów, w tym na najładniejszą kartkę z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom jest uroczyste wniesienie flagi Polski na szczyt Iglicy przy Hali Stulecia. Dokonają tego dwaj alpiniści: Mateusz Makarski i Marcin Trzęsicki. Wcześniej zdobywcami wrocławskiego szczytu byli Wojciech Niedziałek i Zbigniew Jaworowski. Ich wspinaczka trwała aż 24 godziny i 15 minut.