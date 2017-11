Czy tędy droga?

Jeszcze niedawno zdawało się, że feminizm jest walką o zapewnienie kobietom równych z mężczyznami praw startu w życiowym wyścigu szczurów, równych wynagrodzeń przy równych kompetencjach, równych możliwości awansu społecznego, równego dostępu do źródeł wiedzy, kultury, działalności politycznej etc., etc. Zapomnijmy o tym. Równość jest już tylko jednym z postulatów feminizmu i to, wydaje się, zgoła nie naczelnym.

Afera Harveya Weinsteina w Hollywood. Ronan Farrow (syn Mii Farrow i Woody’ego Allena) opublikował oto w „New Yorkerze” dossier udowadniające ponad wszelką wątpliwość, że zdobycie roli w produkowanych przez Weinsteina filmach musiały aktorki, debiutantki w szczególności, okupić mniej czy bardziej zaawansowanymi usługami seksualnymi dla potentata. Przymus, który jest obrzydliwością. Tym większą zresztą, jeśli spojrzy się na facjatę podstarzałego satyra. Skądinąd w ten sposób potwierdziło się powszechne przekonanie dotyczące nie tylko Stanów Zjednoczonych i bynajmniej nie tylko wytwórni The Weinstein Company and Miramax, iż dla wielu aktorek droga do kariery prowadzi przez łóżko.