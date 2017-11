Polityka i obyczaje

Krzysztof Varga w „Dużym Formacie” o prześladowaniu katolików w Polsce: „Zdaje mi się wręcz, że im głębiej władza państwowa wchodzi Kościołowi we wdzięczność, im większy ma Kościół wpływ na nasze życie polityczne, osobiste, intymne nawet, tym potworniej jest prześladowany – pierwsi chrześcijanie, zjadani przez lwy w Koloseum, powinni byli być zawstydzeni. Gdybyż oni wiedzieli, jak straszliwie wiara chrześcijańska będzie za dwa tysiące lat gnębiona w Polsce – sami by się natychmiast nawzajem pożarli ze wstydu”.

W „Newsweeku” Michał Krzymowski podrzuca informacje o rekonstrukcji rządu: „Polityk z Nowogrodzkiej: – Jarosław nie chce jej [premier] upokarzać, pozwoli jej podsumować dwulecie. 16 listopada jest zresztą datą kluczową. Jeżeli Szydło dokona zmian w ministerstwach, to będzie sygnał, że prezes zmienił zdanie i zrezygnował z wejścia do gry. A jeśli nie dokona, to znaczy, że przebudowa rządu czeka na Jarosława”.