O istocie chrześcijaństwa

Jeszcze w XIX w. aż huczało od sporów religijnych, za to dziś dogmaty religijne są niemalże tabu, a ich krytyka prawie niedopuszczalna. Chyba tylko „pogan” wolno wyszydzać bez przeszkód. Dziwny to regres. Ma on kilka powodów. Przede wszystkim prawie nikt nie traktuje poważnie dogmatów i doktryn religijnych. Bo kto by dziś na serio, bez wykręcania się „metaforyką”, wierzył, że cieśla z Galilei, w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, stworzył świat i powróci, by nim rządzić? Trudno też by było się o takie rzeczy spierać w czasach, gdy rozumienie różnicy między mitem a wiedzą stało się powszechne. Poza tym – i to jest może jeszcze ważniejsze – spory religijne zawsze prowadziły do krwawych wojen, przeto uznano, że lepiej ich zaprzestać. Niechaj każdy wierzy sobie, w co chce, a my będziemy udawać, że wszystkie sprzeczne ze sobą wierzenia jednakowo zasługują na szacunek.

Oczywiście nikt wierzący nie może uważać mitów innej religii niż jego własna za „równie godne uznania”, lecz dla własnego spokoju zachowuje się tak, jakby istotnie tak myślał.