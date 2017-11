Wycinając puszczę, Szyszko walczy z szatanem? Co na to Komisja Europejska?

Podczas uroczystości „Prawda i Normalność” grupka leśników, rolników i słuchaczy Radia Maryja wyraziła masowe poparcie dla działań ministra środowiska J. Szyszki. A dyrektor Lasów Państwowych ujawnił, że Puszcza Białowieska, „która jest w swym bogactwie wynikiem działalności ludzkiej”, znajduje się obecnie w dobrych rękach i są to ręce J. Szyszki oraz jego drużyny leśników, „którzy wyssali z mlekiem pokoleń leśnych dbałość o puszczę”.

Wielkie wrażenie na zgromadzonych zrobił przybyły ksiądz, który przedstawił stanowisko Pana Boga w sprawie konfliktu w puszczy. Otóż prawda jest jego zdaniem taka, że „Pan Bóg wyraźnie zapowiedział polskim leśnikom, aby czynili sobie ziemię poddaną”, a oni pod kierownictwem J. Szyszki po prostu „wykonują boży testament”. Zresztą ze słów księdza jasno wynikało, że chociaż J. Szyszko jest ministrem w rządzie B. Szydło, to do obrony puszczy przed przeciwnymi naturze i pozostającymi na usługach szatana ekologami powołał go osobiście Pan Bóg.

„Ministrze Szyszko, pan wystąpił przeciwko złu, pan wystąpił przeciwko ideologii szatana” – przypomniał dokonania Szyszki mówca. Minister z grzeczności nie zaprzeczył, wyjaśniając, że realizuje jedynie obietnice z kampanii wyborczej.

Nie wiadomo, jak na sensacyjne informacje ujawnione podczas uroczystości „Prawda i Normalność” zareaguje Komisja Europejska. I czy z zemsty za działania idące na rękę Panu Bogu nie nałoży na Polskę i Szyszkę jakichś kar. W każdym razie wydaje się, że upublicznienie Planu Bożego związanego z osobą Szyszki powinno uchronić go przed ewentualną dymisją w ramach rekonstrukcji rządu.