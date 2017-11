To nie nasi niemieccy koledzy kłamią, ale Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Koledzy,

Zjazd Delegatów SDP przyjął 19 listopada uchwałę potępiającą rezolucję Związku Dziennikarzy Niemieckich, w której zwracają oni uwagę na zagrożenia wolności prasy w Polsce.

Nie chcemy, żeby Wasza uchwała była jedynym głosem dziennikarzy polskich w tej sprawie. Uważamy bowiem, że to nie nasi niemieccy koledzy kłamią – jak piszecie – ale Wy.

W rezolucji o wolności mediów w Europie Wschodniej niemieccy dziennikarze piszą m.in. o Polsce, że polityka rządu zamieniła publiczne media w rozgłośnię rządową, i doszło do zwolnienia wielu dziennikarzy, którzy nie reprezentowali opinii PiS. To według nas nie tylko prawdziwe, ale i dość taktowne określenia tego, co stało się w naszym kraju z mediami publicznymi.

Nasi niemieccy koledzy piszą też o presji na niezależne media – szczególnie z zagranicznymi udziałowcami – i o zakazie dawania ogłoszeń przez państwowe przedsiębiorstwa w krytycznych wobec rządu gazetach. Nie ma niestety już nic w rezolucji niemieckich dziennikarzy o finansowaniu wprost przez państwowe firmy życzliwych dla rządu mediów czy o rezygnacji przez państwowe urzędy z prenumeraty krytycznych wobec PiS czasopism.

To przecież powszechnie znane fakty. SDP w żadnej z tych spraw nie zabrało głosu, ale przecież wiecie to wszystko.

O co więc macie pretensję do Związku Niemieckich Dziennikarzy, że bronią wolności słowa w Europie? To przecież ich obowiązek, to nasz wspólny – wszystkich ludzi mediów – obowiązek. I Wasz też.

Woleliście jednak przyjąć od Ministerstwa Spraw Zagranicznych 268 tys. zł subwencji za obronę dobrego imienia PiS za granicą.

I rzeczywiście staracie się.

Za Towarzystwo Dziennikarskie

Seweryn Blumsztajn