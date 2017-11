Odnawianie Nowoczesnej

Czy zmiana szefa Nowoczesnej wystarczy, by partia złapała drugi oddech i wyszła z cienia Platformy?

Katarzyna Lubnauer dziewięcioma głosami pokonała Ryszarda Petru w wyścigu o przywództwo w Nowoczesnej. Petru jeszcze kilka dni przed Konwencją był faworytem, ale zaszkodziła mu decyzja podjęta w dość niejasnych okolicznościach o poparciu Rafała Trzaskowskiego z PO na prezydenta Warszawy. Działacze zwracali uwagę, że było to samodzielne rozstrzygnięcie byłego już dziś szefa N i że prawie wszystkie decyzje zapadały właśnie w ten – nieakceptowalny dla nich – sposób. To był motyw przewodni wystąpienia Lubnauer skierowanego przeciwko Petru.

Tak bardzo wyrównany wynik partyjnych wyborów (w sobotę w Warszawie głosowało 289 delegatów) wskazuje na głęboki podział w ocenie przywództwa i drogi, którą powinna iść Nowoczesna. Utrzymanie jedności zależy teraz w dużej mierze od tego, co zrobi Ryszard Petru. Poprosił Lubnauer o kilka dni na przemyślenie swojej przyszłości w partii. Choć zadeklarował publicznie, że jako twórca partii zamierza w niej pozostać, to już w sobotę na Konwencji od jego zwolenników można było usłyszeć, że to mało prawdopodobne. Na zjeździe, podczas którego usunięto z nazwy partii nazwisko jego dotychczasowego lidera, panowała tak gorąca atmosfera, że nowa przewodnicząca nie przeprowadziła wyborów nowego zarządu partii.