Polityka prorodzinna rządu odniosła kolejny sukces. Minister Ziobro odwołał prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i jej zastępców. Widocznie zapomniał zwolnić całą trójkę wcześniej, więc zrobił to w ostatniej chwili. W ostatniej, bo 30 listopada (co wywęszył Tomasz Skory z RMF FM) krakowski sąd będzie rozpatrywał skargę apelacyjną w sprawie rodziny pana ministra. Ten proces ciągnie się już 11 lat, zatem najwyższa pora, by zakończył się wygraną państwa Ziobrów. Potrzebni są tylko sędziowie, którzy załatwią to w kilka godzin. Stawiam całą herbatę Chin przeciwko zgniłemu jajku, że wystarczy poprosić o pomoc posła Piotrowicza, a ten bezbłędnie wskaże stuprocentowo pewnych. Oczywiście domagać się sprawiedliwości każdy ma prawo, ale tak zuchwała prywata zdarza się chyba już tylko w bananowych republikach. Dla porządku przypomnę, że na odwołanie prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości pozwala niezawetowana w lipcu przez Andrzeja Dudę ustawa o ustroju sądów powszechnych.

Prokurator generalny Ziobro tyra jak Herkules.