Humor na kartki Ja, niżej podpisany autor powyższego felietonu sprzed lat 35, przyznaję, że miałem wszystkich P.T. Czytelników za ludzi w miarę rozgarniętych.

Uprzejmie proszę jak najbardziej usilnie szanownego pana prezesa Moczara, niech mu praca lekką będzie, oraz pana prokuratora generalnego Ruska i pana oficera dochodzeniowego, oraz pana sędziego śledczego, żeby zajrzeli do swojej dużej szafy i żeby jak najszybciej, jak najbardziej wyszło na jaw, że Gustaw Holoubek, kiedy był jeszcze prominentem, przyjął talon na samochód dostawczy marki Żuk, którego w ogóle nie użytkował, tylko wręcz odwrotnie, czyli à rebours, sprzedał ogrodnikowi spod Wyszkowa, od którego do dziś otrzymuje bezkartkowe podgardle, że sprzedał za dolary, to chyba jest jasne, gdyż również w dolarach zapłacił rodzicom Magdy Zawadzkiej za jej córkę, a swoją wybrankę, którą mu oddali, dokładając do tego szafę gdańską dwudrzwiową po renowacji, dalej wychodził u Józefa Kępy mieszkanie: »Józiu, mówił, czy to jest do pomyślenia, żebym ja, Ryszard III od godziny 19 do 21.30, nie mógł nawet wnieść swojego tronu do mieszkania, bo mam wąskie drzwi na Grochowie, zresztą wiesz, jaka ta Grochowska jest, zbudowaliście tam przemysł i zaplecze usługowe, sam otwierałeś pawilon z napisem ‘Kaszanka dla ludności’, ale kiedy do mnie przyjeżdża Laurence Olivier, sam przyznasz, że to jednak wstyd (...)«. Moja redakcja jest zainteresowana z paragrafu rozliczeń, rzecz jasna, żeby do końca konsekwentnie wyciąć ten wrzód, ale przyzna pan, że oni żyli jak elita na wyspie Bali, mieli Haiti na placu Defilad. Kierowca służbowej wołgi Teatru Dramatycznego powiedział, że Holoubek wszystko zmienia i eksploatuje w sposób rabunkowy, a najbardziej to dziewczyny i samochody. (...) Lud nie tylko lubi czytać o nadużyciach i nieprawościach elity, ale też chce te nadużycia oglądać, chce zobaczyć, jaki te nadużycie mają dekolt, jaki biust i jakie nogi. (...) Przed południem do dyrektora Holoubka przyszła bileterka Pazurkiewicz po chorobowe, zamknęli się w gabinecie i po dziewięciu miesiącach były już z tego małe bileciki. (...) My jesteśmy dziennikarzami, my chcemy demaskować, bulwersować, epatować, dyskredytować, rehabilitować, rozprawiać się, naprawiać i szokować, dlatego pławimy się w tych brudach w imię wyższych celów (...)”. Ja, niżej podpisany autor powyższego felietonu sprzed lat 35, przyznaję, że miałem wszystkich P.T. Czytelników za ludzi w miarę rozgarniętych, którzy wiedzieli, co to jest pastisz, jeżeli nawet nie czytali Kazimierza Wyki „Strachów poetów podsłuchanych”, to przynajmniej słyszeli, że Słowacki dopisał kawałek „Pana Tadeusza”, a w każdym razie mogli się dowiedzieć, że – jak pisze krytyk – „największym sukcesem autora pastiszu jest tak istotne podobieństwo do wzorca, iż znawcy przedmiotu traktują jego pastisz jako dzieło oryginale”. I mnie się tacy„znawcy” trafili. Kiedy powyższy felieton się ukazał, „znawcy” zagotowali się wręcz z oburzenia, że jak ja mogę, jak śmiem szkalować wielkiego aktora, któremu nie dorastam do pięt. „Polityko – wstydź się!” – taki był tenor listów i telefonów. Oczywiście zdecydowana większość czytelników, przynajmniej ci po maturze (a pozostali stanowili margines czytających), zrozumiała, że jest to pastisz, przymrużone oko, i nie telefonowała. Niestety, jak wie chyba każdy autor felietonów, wśród szerszej publiczności zawsze trafi się jakiś burak, który wierzy, że wielki aktor naprawdę przyjął samochód dostawczy Żuk, bezkartkowe podgardle (był rok 1982, mięso było na kartki), kupił żonę, także znaną aktorkę, w dodatku za dolary, i przyjął jeszcze szafę gdańską po renowacji, kaszankę dla ludności, a w tzw. międzyczasie w swoim gabinecie zrobił z bileterką Pazurkiewicz małe bileciki... Ręce opadały, ale głupich nie sieją, trzeba o nich pamiętać, pisząc felietony. To nie tylko moje doświadczenie. Jeden z pierwszych felietonów Janusza Głowackiego nosił tytuł „Erotyzm ciemny i jasny” i zaczynał się tak: „Ukazały się ostatnio dwie książki, które wybłyskując z szarości naszego

