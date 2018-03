Chałtura noblisty Czy Sienkiewicz był rasistą? Chyba nie, choć wiele by na to wskazywało.

Wielkie wzburzenie zapanowało w naszej prawicowej prasie, kiedy Jacek Żakowski napisał, że czytał synkowi „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza i dawno już nie miał do czynienia z tak rasistowską książką. Wytoczono najcięższe działa, ale sam Żakowski uznał najwidoczniej, iż nie będzie się poniżał do tak egzaltowanych polemik i zamilkł. Jak to więc jest z tym rasizmem Sienkiewicza? Pozwolę sobie zabrać głos, bo to poniekąd na pograniczach mojej antropologicznej działki. Sienkiewicz przebywał na kontynencie afrykańskim od końca grudnia 1890 do połowy kwietnia 1891 r.

Wielkie wzburzenie zapanowało w naszej prawicowej prasie, kiedy Jacek Żakowski napisał, że czytał synkowi „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza i dawno już nie miał do czynienia z tak rasistowską książką. Wytoczono najcięższe działa, ale sam Żakowski uznał najwidoczniej, iż nie będzie się poniżał do tak egzaltowanych polemik i zamilkł. Jak to więc jest z tym rasizmem Sienkiewicza? Pozwolę sobie zabrać głos, bo to poniekąd na pograniczach mojej antropologicznej działki. Sienkiewicz przebywał na kontynencie afrykańskim od końca grudnia 1890 do połowy kwietnia 1891 r., z czego większość czasu w Kairze. Mahdi zginął cztery lata wcześniej, więc o jego mahometańskim powstaniu w Sudanie miał pisarz tylko zdezaktualizowane informacje angielskich wojskowych i urzędników kolonialnych. Mniej jeszcze wiedział o czarnych Afrykanach, wśród których (tych poddanych Anglikom i siłą nawracanych) był wszystkiego niecałe dwa tygodnie. Ukształtowane w tym czasie poglądy Sienkiewicza (choć usiłowała je chociaż trochę pogłębić konsulowa austriacka Anna Neumann w Kairze) odpowiadały zasadniczo potocznym wyobrażeniom europejskiego mieszczucha o Afryce. Jeżeli więc na przykład bohater „W pustyni i w puszczy” tłumaczy Kalemu: „Wahima mają czarne mózgi, ale twój mózg powinien być biały”, zaś Mea wdrapuje się po powrozie „z taką wprawą i zręcznością, jak by była rodzoną siostrą szympansa” – mieści się to wszystko od biedy w wizji warszawiaka żyjącego w czasach podróży Sienkiewicza do Afryki. Tyle że od niej do napisania powieści minęło z okładem 20 lat intensywnego poznawania Czarnego Lądu przez białych. Już nie tylko odkrywcy eksploratorzy, jak Livingstone czy Stanley, ale badacze z naukowym przygotowaniem zaczynają zajmować się czarnymi społeczeństwami. Wśród etnologów są to między innymi Ankermann, Grandidier, Spieth, Wundt... Ich powszechnie dostępne dzieła zdezaktualizowały się dzisiaj; między przedstawionymi w nich obserwacjami na temat życia społecznego, wierzeń, obyczajów, wiedzy plemion afrykańskich a fantazjami współczesnego im Sienkiewicza jest jednak ośmieszająca przepaść. Rozumiem Juliana Krzyżanowskiego, kiedy pisze, że afrykańskie teksty pisarza „wypełniły inteligentnie i zajmująco wykonane obrazy geograficzno-przyrodnicze, maskując nikłość przygód podróżniczo-myśliwskich, których nie było”. Czy jednak te obrazy, nawet przyrodnicze, były istotnie takie inteligentne? Kiedy Sienkiewicz pisał Trylogię, zadał sobie trud, co poświadczają liczni historycy, pogrzebać w źródłach (może jednostronnie, ale jednak), przestudiować pasujące mu do koncepcji fakty, uprawdopodobnić bohaterów tła, zatroszczyć się o barwy XVII-wiecznego języka. Również w przypadku „Quo vadis” pomimo nieznośnego, ociekającego lukrem chrześcijaństwa, przynajmniej gdy chodzi o świat pogański, czuć troskę o uchwycenie ducha epoki. Petroniusz ma trochę krwi i kości, podobnie jak na przykład Witeliusz, Westynus czy Chilon Chilonides przed nawróceniem. Niczego takiego nie znajdzie się w

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.