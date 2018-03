Wazon i wazonik Po stu dniach premierowania Mateusz Morawiecki przypomina zdarty papier ścierny.

Obok stoi mniejszy wazonik, ale też fajny. Patryk Jaki. Widzę go właśnie w telewizorze, jak ze swadą przemawia podczas konferencji prasowej: „zrobi się prawo i sprawa załatwiona". Młody, ale luzak. Kamery nigdy go nie peszą. Lewą łapę trzyma w kieszeni spodni, bo widocznie swędzi go udo. Głowa go swędzi na pewno, bo prawą ręką się drapie. Co mówi? To samo, czyli oskarża Platformę Obywatelską, że skazała niewinnego człowieka. 18 lat przesiedział, na szczęście nastał Ziobro i go wypuścił. Teraz sąd oraz prokuratura muszą tylko potwierdzić, że słusznie. I o to chodzi w „reformie" wymiaru sprawiedliwości. Nowogrodzka locuta, causa finita. W wolnym tłumaczeniu na język polski: Jarosław Kaczyński postanowił, Julia Przyłębska zatwierdziła. Sprawa zamknięta. Ta sprawa, bo inna jakże pięknie się otwiera. Oto prokurator krajowy Bogdan Święczkowski rozsyła wszystkim prokuraturom „taryfikator kar" za określone przestępstwa gospodarcze. 10 lat – za szkodę, której wartość przekracza 10 mln zł, 7 lat za szkodę powyżej 5 mln zł, 5 lat za więcej niż 1 mln zł i trzy lata za więcej niż 200 tys. zł (podaję za „GW"). Prawnicy uważają, że „dokument" ten unieważnia część Kodeksu karnego. I co z tego? Skoro nie obowiązuje konstytucja, to po co nam jakiś kodeks? Po stu dniach premierowania Mateusz Morawiecki przypomina zdarty papier ścierny (po angielsku tatty sand paper). Nic dziwnego. Chłop szarpie się z historią Polski jak Ślimak z niemieckim zaborcą. I cały czas musi kombinować, których wiceministrów wyrzucić z rządu, by dać im posady za większe pieniądze. Beata Szydło jest jednak bardziej materiałowo odporna. Wciąż nawzajem się szanują, dlatego była premier jak mogła uhonorowała tę studniówkę Mor

