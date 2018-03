red. Polityka i obyczaje

Przy okazji ustawy „degradacyjnej” Jan Widacki pokpiwa w „Przeglądzie”: „awersja do komuchów rodziła się u dzisiejszych liderów PiS dość późno. (...) Minister Błaszczak pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim pisał u prof. Jaremy Maciszewskiego, wieloletniego kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR, członka tegoż KC bodaj aż do wyprowadzenia sztandaru [PZPR]”. Nowy szef „Tygodnika Solidarność” Michał Ossowski tak się przedstawia czytelnikom: „oto podobnie jak wielu Polaków dowiedziałem się, że jestem antysemitą. Bo nie przepraszam za holokaust, za marzec ’68, bo nie potrafię przejść obojętnie wobec kłamstw o »polskich obozach śmierci« czy »polskim holokauście«” (pisownia oryginalna). Innymi słowy: nie jestem antysemitą, ale... W „Gazecie Polskiej” felietonista Jacek Liziniewicz zapewnia (nie pisząc, skąd to wie): „Marzeniem dzisiejszej opozycji jest doprowadzić do sytuacji, aby Polacy wyrzucili pisowców przez okna i wieszali na latarniach. Dlatego partia rządząca musi zrobić wszystko, aby wybory były uczciwe i przezroczyste. Już dziś należy zaprosić obserwatorów OBWE. Im więcej ich przyjedzie, tym lepiej”. Czy taki apel nie zdradza wątpliwości pana redaktora, co do planów PiS? Zwiększymy liczbę cytowań „Do Rzeczy”, ale warto odnotować dramat szefa pisma Pawła Lisickiego, któremu ustawa o IPN nie daje spać: „Wszystko rozgrywa się jak w złym śnie. (...) Wskutek kolejnych posunięć (...) znaleźliśmy się w pułapce. (...) Najpierw do Izraela pojechała tłumaczyć się polska delegacja (...). Później rząd ogłasza powołanie Muzeum Getta. Rzecz być może zbożna, jednak w tym momencie robi wrażenie, jakby było to działanie pod presją i próba wkupienia się w łaski środowisk żydowskich. Łatwo sobie wyobrazić, że w ten sposób za pieniądze polskich podatników powstanie kolejny silny ośrodek holokaustianizmu”. Na końcu „Do Rzeczy” Kataryna nie podziela rozterek Lisickiego: „Nowelizacja ustawy o IPN okazała się tak potrzebna i tak dobra, że nawet w rządzie mają nadzieję na szybkie jej utrącenie w Trybunale Konstytucyjnym. (...) Na szczęście dla nas wszystkich Julia Przyłębska, osoba bez dorobku i autorytetu, nie po to została wsadzona do Trybunału Konstytucyjnego, żeby mieć tam własne zdanie, i z pewnością uda się z nią »wykompromisować« właściwą – oczywiście niezależną i niezawisłą – decyzję. (...) Skala szkód, jakich ten legislacyjny bubel może jeszcze narobić, jest nie do oszacowania”. Kazimierz M. Ujazdowski (kiedyś w PiS) mówi „Newsweekowi” o władzy: „to monopol i prowizorka, polegające na tym, że usuwa się niezależne instytucje państwowe (...) i uzależnia je od ośrodka politycznej dyspozycji, który znajduje się poza państwem, w rękach prezesa PiS i jego najbliższego otoczenia. (...) Z publicznego punktu widzenia kluczowa jest nierozliczalność tej władzy. To odstępstwo od cywilizowanych reguł. (...) Ponadto w naszym przypadku władza »spoza państwa« jest powolna i popełnia rażące błędy. Ale skoro nie ma rozliczalności – nie ma i odpowiedzialności”. Ludwik Dorn we „Wprost”: „Kaczyński jest jak zagubiony uczeń czarnoksiężnika. Wypuścił dżina z butelki, ale nie umie się przyznać, że to jego wina, więc krzyczy, że to diabeł. Przyznam, że wydaje mi się to dosyć żałosne. Prezes PiS, wraz ze swoimi akolitami, z pewną nieświadomością konsekwencji zrobił miejsce dla idei radykalno-narodowych. One istniały wcześniej, ale dzięki PiS (...) stały się istotnym, uprawomocnionym stanowiskiem w debacie publicznej”. Michał Kamiński, człowiek wielu partii, dziś tak widzi sytuację w PiS („Rzeczpospolita”): „Teraz królem podwórka w PiS jest Joachim Brudziński. Prezydent Duda jest otoczony gigantyczną niechęcią wielu polityków PiS. Ma konflikt ze Zbigniewem Ziobrą, czyli kolejnym ośrodkiem w ramach ob

