Jacek Żakowski Wielkie polityczne i historyczne kłamstwa Zemsta trzech kłamstw Kłamaliśmy w domu. Kłamaliśmy w szkole. Kłamaliśmy w mediach, poezji i kinie. Teraz za to płacimy.

Jerzy Kośnik/Fotonova Jedno z mniejszych historycznych kłamstw dotyczących PRL jest takie, że wszyscy Polacy go nie chcieli. Przepraszam za twardy język. Ale czasy zrobiły się twarde. Mam wrażenie, że tak się stało, ponieważ bardzo długo byliśmy wobec siebie nazbyt delikatni, cackaliśmy się z sobą. Jeżeli Państwa boli, że obraz Polski się teraz rozpada, nie dajcie sobie wmówić, że spotyka nas krzywda. To nie jest krzywda. To kara. Surowa, ale zasłużona. Zapracowana solidnie przez kilka pokoleń. Boli, bo musi. Ale z tego bólu ma szansę wyłonić się bliższy rzeczywistości obraz naszej tożsamości stworzonej przez wizję przeszłości, z której wyrastamy.

Jeżeli można mówić o jakiejkolwiek winie, dotyczy ona głównie ostatnich dwudziestu kilku lub nawet kilkunastu lat, kiedy już mogliśmy się z tych kłamstw otrząsać, a tego nie robiliśmy lub robiliśmy to zbyt nieśmiało. Tak kilka żyjących pokoleń wychowało się w Polsce na kłamstwie, a raczej na trzech wielkich kłamstwach dotyczących trzech polskich państwowości. Pierwsze dotyczy I Rzeczpospolitej, którą wyidealizowaliśmy i mocno na wyrost utożsamiamy z Polską. Drugie wielkie kłamstwo to świetlana wizja II Rzeczpospolitej, choć mało kto z nas chciałby w takiej ponurej dyktaturce mieszkać. Trzecie – to obraz PRL moralnie sprowadzonej do potwornych lat wojny domowej i stalinowskiego terroru duszącego niepodległościowy opór. Więc po kolei. Pierwsze wielkie historyczne kłamstwo ma XIX-wieczne sienkiewiczowsko-mickiewiczowskie korzenie. Wyrosło z rojeń w dworkach i „na paryskim bruku” powodowanych nostalgią rozerwanego i niewolonego przez zaborców społeczeństwa byłej Rzeczpospolitej. A raczej z aspiracji jej elit tęskniących do imperium „zaginionego królestwa” ze stolicą w Warszawie. Nostalgia zrodziła wynalazek historii pisanej „ku pokrzepieniu serc”. Czyli zakłamanej, konstruowanej i opowiadanej tak, jak potrzeba, a nie tak, jak było. W ten sposób powstało wielkie założycielskie kłamstwo upartej walki Polaków o drugą niepodległość. A gdy do niej doszło na początku XX w., stało się ono założycielskim kłamstwem II RP, która wbrew legendzie nie była już żadną Rzeczpospolitą, lecz klasycznym państwem narodowym z licznymi mniejszościami, które coraz bardziej gnębiono. I RP (Obojga Narodów) nie była Polską, jak ją dziś rozumiemy. Była rządzoną przez litewską dynastię federacją łączącą polsko-katolicki zachód z rusińsko-prawosławnym (i początkowo częściowo pogańskim, a potem unickim) wschodem. Można się oczywiście spierać, ile kto do federacji włożył i dlaczego Rusini byli w niej coraz mniej szczęśliwi. Zwłaszcza od kiedy dynastia jagiellońska wygasła i przyszła epoka królów elekcyjnych. Ustrojowo był to niezwykły i zapewne przez długi czas nieoczekiwanie udany eksperyment, ale jedną z przyczyn porażki był proces przekształcania się państwa federacyjnego w państwo kolonialne eksploatujące tereny na wschodzie. Nie da się zrozumieć naszych dzisiejszych problemów na wschodzie, jeśli nie pamięta się, dlaczego ukraińska prawica o Polakach mówi „polskie pany”. A tego nie da się wyjaśnić, nie pamiętając o coraz bardziej kolonialnym charakterze I Rzeczpospolitej. Ten charakter zakrywa tradycja wpływowego literackiego i publicystycznego kłamstwa uprawianego od XIX w. Sienkiewicz, który do dziś kształtuje popularne postrzeganie I Rzeczpospolitej w Polsce (podobnie jak Kipling długi czas kształtował brytyjskie postrzeganie imperium), opisał relatywnie szlachetny XVII w. na „dzikich polach”. Robiącą (zwłaszcza w filmie) najgorsze wrażenie polską zbrodnią było u niego wbicie Azji na pal. Dla dzisiejszych stosunków z sąsiadami bez porównania ważniejsze jest jednak osiemnastowieczne zbrodnicze doświadczenie miejscowych Ukraińców, Żydów i Polaków. W serii powstań hajdamaków, czyli zbuntowanych ukraińskich chłopów, służących pod różnymi atamanami, a także w krwawych pacyfikacjach prowadzonych przez wojska Korony i polskie prywatne armie, zginęły wówczas setki tysięcy niewinnych cywilów okrutnie mordowanych bez względu na wiek i płeć. Niemal zawsze ważną rolę odgrywała rosyjska armia: raz popierająca podupadającą Koronę przeciw hajdamakom, a innym razem hajdamaków przeciwko Koronie. Bez krwawej hajdamackiej tradycji, którą wyparliśmy, a której romantyczną, wciąż żywą na Ukrainie, legendę antykolonialnego buntu zbudował Taras Szewczenko, czyli ukraiński Mickiewicz, nie da się zrozumieć nie tylko Wołynia, ale też złożoności dzisiejszych stosunków polsko-ukraińskich, bo nie da się uchwycić ich postkolonialnej istoty. Fakty te, rolę Polaków i państwa polskiego odrzucamy i wypieramy z polskiej świadomości. Dlatego wciąż czujemy się zbiorową ofiarą, choć przez wieki byliśmy napotykającymi coraz silniejszy opór kolonizatorami prowadzącymi (przynajmniej z punktu widzenia społeczeństw europejskiego Wschodu) twardą eksploatację opartą na kryteriach etnicznych. Elegancko pisze się to w ten sposób, że dwór, uniwersytet itd. był polski, a lud był rusiński albo ukraiński. Podobnie było w brytyjskich Indiach i Afryce. W kultywowanym wciąż arcypatriotycznym kulcie Najjaśniejszej nie ma też miejsca na krytyczny opis zakonserwowanych feudalnych relacji społecznych trwających w I RP dłużej niż gdzie indziej. Fakt, że te relacje ostatecznie zmodernizowali dopiero zaborcy, m.in. znosząc pańszczyźnianą niewolę, też ma dla nas istotne znaczenie, bo radykalnie osłabia legitymizację elit postrzeganych jako samolubne. Historycy fachowo te fakty opisują, ale dopiero „Prześniona rewolucja” Andrzeja Ledera (2014 r.) otworzyła oczy znaczącej części opinii publicznej. Podobnie jak trudno jest nam samych siebie, nasze problemy ze współczesnością i zwłaszcza z demokracją zrozumieć, jeśli pomijamy fakt, że Polska jest krajem postkolonialnym, tak nie zrozumiemy siebie, zapominając, że żyjemy w państwie postniewolniczym. Takim, w którym porządek pańszczyźniany nie był odrzucony własnymi siłami naszej politycznej kultury i wrażliwości, lecz zlikwidowały go wrogie Polsce władze państw zaborczych. Fakt, że większość Polaków zostało społecznie wyzwolonych przez wrogów polskiego państwa, różni nas od Francuzów, którzy się wyzwolili społecznie dzięki rewolucji, i od Niemców czy Rosjan wyzwolonych przez ich własne państwa. To wszystko było przesłonięte ponadstuletnim snem o Niepodległej, której obraz – jak to w marzeniu – musiał się idealizować. Nawet jeżeli zawsze istniał w polskiej kulturze nurt realistyczny, przez przeciwników nazywany krytycznym lub prześmiewczym, a nawet (jak teraz) antypolskim czy antypatriotycznym, to przynajmniej od początku XIX w. w społecznym przekazie dominowała brązownicza opowieść bałwochwalcza. Problem zakłamanej historii pogłębiła peerelowska niby-postępowa, nachalna i prymitywna rządowa propaganda snująca wątki w rodzaju: „oto butelka, w którą Żyd nalewał wódkę, by rozpijać pańszczyźnianych chłopów na polecenie pana i plebana”. Reakcją na propagandę władzy był społeczny odruch obronny prowadzący do gloryfikowania wszystkiego, co zohydzała władza. Szkoła i media kłamały w jedną stronę, a Kościół i rodziny w drugą. W rezultacie narodową prywatną świadomość kształtowali Sienkiewicz, Matejko i Kossak. A Wyspiański, Boy-Żeleński, Gombrowicz czy nawet Żeromski i przedwojenni, krytyczni wobec I RP, historycy stracili moc perswazyjną, bo współbrzmieli z oficjalnym przekazem. Gdy PRL upadł, a wraz z nim jego propaganda, zostało nam tylko mickiewiczowsko-sienkiewiczowskie kłamstwo, które nas zaczadziło, tworząc nierealistyczną wizję Najjaśniejszej i odwiecznie bezgrzesznego narodu bez skazy. Drugie nasze wielkie historyczne kłamstwo dotyczy II RP. Powstało ponad 100 lat po pierwszym, ale mechanizm był bardzo podobny. Ponieważ odrzucana przez większość społeczeństwa komunistyczna władza próbowała się legitymizować, eksponując wszystko, co było złe w przedwojennej Polsce, i wymazując wszystko, co było w niej dobre, społeczny opór coraz bardziej gloryfikował II RP w nieformalnym przekazie. Im bardziej wulgarna była propaganda władzy na temat międzywojnia, tym bardziej bałwochwalcze były wobec niego prywatne historie. Skutek był taki, że antykomunistyczna londyńska emigracja stała się wobec II RP dużo bardziej krytyczna niż Polacy mieszkający w kraju. Po rozliczeniach, które na emigracji ruszyły jesienią 1939 r. i doprowadziły do odsunięcia sanacji od wpływów, kult I i II RP mógł się na większą skalę rozwinąć tylko pod rządami narzuconej przez Moskwę komunistycznej władzy. I się rozwinął, bo musiał się tu rozwinąć. Im dłużej nowy ustrój trwał i fałszował przeszłość, tym w domach, które stały się sanktuariami niezależnej od władzy pamięci i tożsamości, więcej było kupowanych w empiku reprodukcji Kossaka, szabel wiszących na ścianach, wygrzebanych z rupieci albo produkowanych w prywatnych warsztacikach, sprzedawanych w sklepikach i na straganikach popiersi Marszałka. Kontrast dwóch tożsamości widać było na ścianach. W sferze publicznej Marks, Engels i Lenin albo (kolejno) Bierut, Gomułka, Gierek – a w sferze prywatnej Piłsudski lub, rzadziej, Dmowski. Im bardziej II RP się oddalała, tym w polskiej krajowej wyobraźni stawała się piękniejsza. W przedwojennym kinie (choćby w superhicie „Dziewczęta z Nowolipek”) jej obraz był społecznie krytyczny i złożony. W popularnym kinie peerelowskim – jeśli nie liczyć powojennych agitek – stawał się coraz bardziej beztrosko nostalgiczny. W produkowanych pod koniec PRL kinowych przebojach, jak „Vabank” (1981 r.) czy „Hallo Szpicbródka” (1978 r.), II RP była już krainą niemal rajską, kolorową i bardzo pociągającą na tle stagnacyjnej szarości PRL. Nawet jeżeli peerelowskie kino – jak w „Śmierci prezydenta” (1977 r.) – przejmująco i realistycznie pokazywało polityczną dzikość II RP, dla urodzonych za komuny widzów mojego pokolenia ważniejsze było to, że przed wojną istniała jakaś realna polityka, ludzie różnili się otwarcie i coś od nich zależało, a władza posługiwała się kulturalną polszczyzną i wyglądała tak, że nie trzeba się było wstydzić. Nawet gdy tematem było zło i katastrofa politycznej zbrodni, barwność i witalność zamordowanego świata II RP była fascynująca na tle peerelowskiego wyreżyserowanego, prostackiego i zakłamanego sztywniactwa. Również jednak w kinie wczesnopeerelowskim, które miało pokazywać II RP i jej epigonów w możliwie najgorszym świetle, dla mojego pokolenia bardziej pociągające niż pszenno-buraczane, narzucone nam „siły postępu”, były sanacyjne elity pijące z kryształowych kieliszków, żyjące w estetycznych wnętrzach, noszące wyprasowane mundury, elegancko mówiące, chodzące w błyszczących butach. Peerelowskie konteksty sprawiły, że im dłużej trwał realny socjalizm, tym słowo „przedwojenny” stawało się silniejszym znakiem jakości. „Przedwojenny oficer” to był dobry oficer. „Przedwojenny profesor” to był dobry profesor. „Przedwojenna szkoła” to była dobra szkoła. „Przedwojenne mieszkanie” oznaczało mieszkanie nieporównanie lepsze od gomułkowskiego – ciasnego, niskiego, z ciemną kuchnią; a „stare zasady” to były dobre zasady. Nikt już nie pamiętał, że produktem tych zasad były w II RP wszechogarniająca korupcja, nepotyzm, prostactwo dyktatury i głupota pretensjonalnych prowincjonalnych elit puszących się na politycznych salonach, które Tadeusz Dołęga-Mostowicz pokazał w „Karierze Nikodema Dyzmy”. W miarę wymiany peerelowskich pokoleń nostalgiczny lukier zalał i niemal usunął ze społecznej pamięci realistyczny obraz II RP – z katastrofą jej demokracji, gospodarki i państwa. Do dziś polska świadomość społeczna nie może uporać się z tym, że w zamachu majowym Piłsudskiego zginęło cztery razy więcej Polaków niż w stanie wojennym Jaruzelskiego. Ani z tym, że w latach 20. i 30. było w Polsce wielokrotnie więcej więźniów politycznych niż w latach 60. i 70. Ani z tym, że peerelowska cenzura była następczynią cenzury sanacyjnej. Ani nawet z tym, że Józef Piłsudski rządził w II RP, jak Władysław Gomułka w PRL i Jarosław Kaczyński w Polsce PiS – czyli bez konstytucyjnego tytułu i bez formalnej odpowiedzialności. Na II RP mówiło się w peerelowskich domach „wolna Polska” i tak ją nazywano w niecenzurowanym przekazie. Bo była suwerenna. Ale w podtekście powszechnie fałszywie się rozumiało (ja też), że suwerenność państwa oznaczała wolność obywateli. Choć w II RP było coraz mniej wolności, a coraz więcej dyktatorskiej władzy, z czasem popadającej w tromtadracką groteskę à la Macierewicz, tyle że jeszcze większą i zakończoną tragicznie. Wybory w II RP fałszowano, niepokornych posłów, opozycyjnych polityków, krytycznych dziennikarzy, działaczy mniejszości zsyłano do obozu koncentracyjnego w Berezie lub skazywano w reżyserowanych, pokazowych procesach. Brutalnie i krwawo pacyfikowano buntujące się mniejszości w województwach wschodnich, strzelano do demonstrantów, łamano kręgosłupy sędziom i odbierano niezależność sądom. Prześladowano Żydów i inne mniejszości, delegalizowano partie polityczne, zamykano krytyczne redakcje, zalewano kraj głupią rządową propagandą, wymuszano kult zdziwaczałego przez ostatnie lata dyktatora; zwłaszcza po jego śmierci. Soldateska rządząca II RP do dziś jest czarnym snem historycznie świadomych polskich demokratów. Jeśli na poczynania PiS czasem reagujemy nadmiernie, ma to uzasadnienie nie tyle w PRL (bo tamten system nie wróci), co w katastrofie drugiej niepodległości, którą powszechna zmowa ukrywa za niezbyt długą litanią mniej i bardziej prawdziwych sukcesików – takich jak Gdynia czy COP. Skutek tego ukrycia jest nie tylko taki, że Polska jest dziś jedynym chyba europejskim krajem, w którym funkcjonuje oficjalny i mocny państwowy kult dyktatora z okresu międzywojennego. Kłamliwy kult II RP ma kontynuację w podobnie kłamliwym kulcie polskiego oporu podczas II wojny światowej. Wbrew budowanej przez polityków legendzie nie był on powszechny ani niezłomny. W podziemie zaangażowanych było kilka procent Polaków. Polska policja pracowała dla hitlerowskich władz okupacyjnych. Rzeczpospolita pozostała krajem bez kolaboracyjnego rządu nie dlatego, że nie było w Polsce chętnych do takiej roli, ale dlatego, że oferta, jaką złożył Niemcom były sanacyjny premier, minister, senator i poseł prof. Leon Kozłowski, nie została przyjęta. Kozłowskiego zaocznie skazał na śmierć sąd Armii Andersa, ale całą wojnę mieszkał on spokojnie i komfortowo w Berlinie, gdzie zmarł w 1944 r. Takich ponurych epizodów jest więcej (np. epizod kolaborującej z Gestapo, a uczczonej przez Sejm Brygady Świętokrzyskiej), ale zmowa historycznego kłamstwa sprawiła, że nawet za komuny nie uczono nas tego w szkole. Trzecie nasze wielkie historyczne kłamstwo dotyczy PRL. Mówi ono, że PRL to było samo zło, nic się wówczas dobrego nie stało i cały ten dziwny polityczny twór tylko szkodził Polsce. To kłamstwo powstało jeszcze za komuny, by zdelegitymizować narzuconą przez Rosję niedemokratyczną władzę. Także ono było usprawiedliwione okolicznościami, bo stało się użyteczne w słusznym politycznym oporze, więc wówczas było zasadniczo dobre. Ale, niestety, przetrwało swój czas i w istotny sposób zatruło naszą wolność. Bo władze III RP używają go, by legitymizować swoją moralną i pragmatyczną wyższość nad władzą i systemem PRL. Logika jest prosta. Im bardziej spotworniały jest obraz PRL i ludzi nią rządzących, tym mniej zna

