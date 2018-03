W ciemnym zaułku historii Nowa władza rewiduje historię dokładnie – wyciąga zza hydrantu Sendlerową i ukrywa tam Jedwabne.

Niezłą lekcję dobrych manier i kindersztuby daje dr Karol Nawrocki, nowy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, mianowany na miejsce prof. Pawła Machcewicza. Jak wiadomo, muzeum Machcewicza, Styrona, Daviesa i innych było politycznie niesłuszne, mianowano więc słusznego gubernatora. W sytuacji, kiedy na muszce jest nawet Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Badań Zagłady oraz inne zasłużone placówki historyczne, atak na Muzeum II Wojny przestaje dziwić. Kto wygrywa wybory – ten dyktuje historię. Historia jest niczym łup, niczym berło w rękach zwycięzcy. Wicepremier Gliński po królewsku nosi koronę władcy historii. Akcję w Gdańsku przygotowano metodycznie: starannie dobrani recenzenci, potem usunięcie głównego autora muzeum, wreszcie nominacje nowej dyrekcji i rady. Niektórzy recenzenci weszli w skład Rady Muzeum, które wcześniej oceniali. To wszystko normalka. Co natomiast dziwi, to elegancja, z jaką dr Nawrocki wyraża się o swoim poprzedniku. Zamiast nabrać wody w usta, że nie chciałby wypowiadać się o poprzedniej dyrekcji, że to, co dobre – będzie kontynuował, a to, co mu się nie podoba – poprawi, nowy dyrektor się nie patyczkuje. W „Sieci” mówi: „Bohaterowie, którzy dla Polaków są najważniejsi, jak rtm. Witold Pilecki, Irena Sendlerowa, zostali w przestrzeni ekspozycji najgłębiej schowani. Poczucie dumy naszego narodu zostało zastąpione braniem na siebie win za najgorsze rzeczy, a przedstawienie stosunków polsko-żydowskich (...) miało definiować Jedwabne (kilkuset zabitych), wciśnięte między pogromy w Jassach i we Lwowie (kilka tysięcy zamordowanych w każdym z tych miejsc) (...). O kwestii ratowania Żydów przez Polaków mówi w ekspozycji wyłącznie Irena Sendlerowa. Poświęcony jej fragment opowieści został schowany za hydrantem w ciemnym zaułku muzeum. (…) W podpisie dopiero szóste (! – D.P.) zdanie napisane drobnym maczkiem wyjaśnia, że było aż 6 tys. Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwych”. Tyle dr Nawrocki. To, co Polakom drogie, Machcewiczowi jest obce. Nie zamierzam wdawać się w spór, kto zasługuje na więcej centymetrów i linijek w muzeum. Interesują mnie maniery zwycięzców, bo to oni w najbliższym czasie będą tworzyli klimat współżycia podzielonej Polski. Czy dr Nawrocki, choćby przez fair play (wszak to były piłkarz i bokser), nie powinien wspomnieć, że nie wszystko, co zrobili Machcewicz i spółka, jest antypolskie i nadaje się na śmietnik? Czy nie mógł wykrztusić kilku wielkodusznych słów? Czy wchodząc w ciepłe jeszcze kapcie Machcewicza, nie może – obok różnic – wykazać minimum elegancji? Zamiast tego mówi, że „świat w cichości swojej duszy śmieje się z tego, co zrobiliśmy tutaj”. Być może świat się śmieje z muzeum w Gdańsku (aczkolwiek protesty uczonych z zagranicy pozwalają sądzić, że nie cały świat), ja natomiast ubolewam nad toporną zmianą – nie ekspozycji, ale gospodarza. Jaki pan, taki kram. Przecież nadal będziemy żyli w tym samym kraju – ja już krócej, ale taki dr Nawrocki (35 lat!), czy on nie sądzi, że jego pokolenie dopiero obejmuje stołki i pewnego dnia on też poleci, i – nie daj Boże – to z niego będą się śmiać? Nowa władza rewiduje historię dokładnie – wyciąga zza hydrantu Sendlerową i ukrywa tam Jedwabne. Robi to z takim wdziękiem, jak ministrowie Ziobro i Jaki w przypadku nieszczęsnej nowelizacji ustawy o IPN, a Reduta Dobrego Imienia pana Świrskiego pozywając gazetę w Argentynie. Jeżeli świat się śmieje, to raczej z nich. Na celowniku znajdują się muzea, filmy, teatry, wystawy – wszystko, co ma budować nową świadomość, nowego człowieka. Z całej gospodarki najszybciej rozwija się w Polsce przemysł historyczny, w dodatku państwowy. Historia zostaje znacjonalizowana, upaństwowiona. Nie będzie jeden czy drugi profesor uprawiał swojej własnej, prywatnej historii (za nasze pieniądze...). Powstają z kolan muzea, wystawy, teatry, seriale, czasopisma, podręczniki, place, skwery i ulice, doktorzy i dyre

