Wsi spokojna, wsi potworna… Polscy chrześcijanie okazują się zaprzeczeniem Jezusowej miłości. Nie rozumieją swojej religii – ani lud, ani kapłani.

W 2011 r. Andrzej Stasiuk opublikował w „Tygodniku Powszechnym” poruszający esej o polskiej „radiomaryjnej” wsi. Nosił tytuł „Bóg z radia”. Ostatnio, na fali polsko-żydowskiego rozpamiętywania, pojawiło się kilka innych tekstów o wiejskiej dzikości, biedzie i ciemnocie, z których rodziła się niegdyś tępa, bezmyślna przemoc. Coś we mnie protestuje, gdy to czytam. Chciałbym się z tym zmierzyć – z trudną prawdą i z własnymi przesądami. A zwłaszcza z ukrytym w dyskursie dzikości przewrotnym usprawiedliwieniem zbrodni. Dla Stasiuka głęboka prowincja to tandetowisko, zaćma z blachy, plastiku i kolorów jadowitych jak szerszenie. Piękny ten jego turpizm. I piękna norwidowska wieszczba. Odarta ze swej poetyki, stanie przed nami w postaci ryzykownej diagnozy społecznej, z historiozoficzno-teologicznym podtekstem. Otóż polska wieś cierpi od gnuśności i otępienia. Toksyczna religia i historyczna trauma uczyniły z niej etyczną pustynię, z której można albo uciec do miasta, albo tkwić tam beznadziejnie, pośród strachów i mar, które zrodzone w wyobraźni przegranych frustratów, nieznających i nienawidzących świata, zamieniają się w brutalne przesądy, zachwaszczające umysł i sumienie człowieka prostego. W moralnym upodleniu, w horyzoncie tak ciasnym, że mieszczą się w nim już tylko tandetne dobra materialne, można dożywać, stojąc w kościele „ze zmiętą bejsbolówką w garści” albo budować we własnej zagrodzie małe księstwo, znosząc z supermarketów odpryski miejskiego dobrobytu. Wiejscy ludzie instynktownie odrzucają swą chłopskość, lecz kultura miasta wciąż jest dla nich niepojęta i obca. Rozumieją tylko jej materialną stronę. Wycinają i koszą, aby pozbyć się swej chłopskości, odreagować frustrację i zaznaczyć władzę na swej ziemi. Mieszkańcy brzydkich miejscowości w pięknych okolicach chodzą do kościoła i obchodzą Wielkanoc. Niejasno przeczuwają, że ich wiara i obrządek mają jakiś związek z Żydami. Nie wiedzą dokładnie jaki, ale ważny, jakoś ważniejszy niż związek Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa z narodem polskim. Polacy są narodem wiernym, a Żydzi nie, więc to jakoś nie w porządku, że to o nich mówi się w Biblii. Polscy chłopi mają za złe Żydom, którzy nie dość, że zdradzili Jezusa, to zajęli nienależne im miejsce w historii świętej. Mają za złe, zazdroszczą i z tej zazdrości jeszcze bardziej pogardzają. W końcu to Polacy cierpieli najwięcej, to oni są wierni i to oni są naprawdę wybrani. Wybraństwo Żydów to jakaś pomyłka albo szansa, której Żydzi nie umieli wykorzystać i na zawsze ją stracili. Polscy chrześcijanie okazują się zaprzeczeniem Jezusowej miłości. Nie rozumieją swojej religii – ani lud, ani kapłani. Jej święte, wypłowiałe od słońca opowieści są obce i niepojęte dla mieszkańca lesistej północy. „Ale im się udało!” – pisze Stasiuk o polskich chłopach. Akurat nie na nich padło, nie oni są winni bogobójstwa. Ale też są poza tą całą historią, poza wielkim dramatem, którego nie pojmują. Ktoś każe im czcić i wielbić jednych jego bohaterów, a nienawidzić innych. Więc to robią, choć bez żadnej świadomości. Ich kult jest bezmyślny, zabobonny, oparty na złych emocjach. Niosą Stasiuka słowa, niosą i innych… Zresztą może to i prawda, że wciąż snuje się po Polsce ciemnota i antysemityzm, zabobon, kompleksy i towarzyszące im poczucie wyższości nas, „Polaków-katolików”, w stosunku do wyimaginowanego świata obcych i wrogów: „liberałów”, „kosmopolitów”, „komunistów”, czyli, ogólnie, Żydów po prostu. Moje wszak doświadczenie jest inne niż Stasiuka. O wiele skromniejsze, choć więcej niż tylko wakacyjne. Pewnie tak jak on pisze, to i kiedyś było naprawdę, pewnie bywa i dzisiaj, ale z

