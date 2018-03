red. Polityka i obyczaje

W wywiadzie, jak to w wywiadzie, mówi się różne rzeczy. Kornel Morawiecki w rozmowie z „Kulturą Liberalną” tłumaczy: „Panowie wiedzą, kto przepędzał Żydów do warszawskiego getta? Panowie myślą, że Niemcy ich zaganiali do getta? Nie. Żydzi sami poszli, bo im powiedzieli, że tam będzie enklawa, że nie będą mieli z tymi wstrętnymi Polakami do czynienia. A to, że ich potem zagłodzili na śmierć i wywieźli do Treblinki... To tak było! (...) Kto wyganiał Żydów na Umschlagplatz? Niemcy wyganiali? Nie! Policja żydowska wyganiała na Umschlagplatz!”. Tydzień bez cytatu z szefa „Do Rzeczy” Pawła Lisickiego to tydzień stracony: „Zastanawiam się jedynie, jak to możliwe, żeby za pieniądze podatnika otrzymywać instytucję [muzeum POLIN], która coraz śmielej propaguje holokaustianizm w stanie czystym. Kto nie z nami, ten jest antysemitą, i basta. Rozumiem, że to kolejny przykład dialektycznej walki o polską pamięć, toczonej przez obecne władze: wspieramy tych, którzy nam szkodzą. Oby tak dalej!”. Ech, ci rządowi holokaustianiści... Dziennikarstwo najwyższych lotów od dawna reprezentuje Michał Karnowski („Sieci”). Od cichego donosu w komentarzu (wciąż sprawa ustawy o IPN): „Trzeba się też zastanowić, dlaczego tak niewielu polskich naukowców i tak mało naszych uniwersytetów zabrało głos w obronie prawdy?”. Aż po lizusostwo w wywiadzie (z prezesem Tauronu): „Doświadczenie w wygrywaniu przetargów publicznych macie (...). Tauron Ciepło jest tymczasem częścią grupy, która może się pochwalić ciekawym, innowacyjnym wdrożeniem. (...) Rozumiemy, że dział B+R w Tauronie pracuje na pełnych obrotach...”. Całość pod tytułem „Wreszcie udaje nam się przełamywać imposybilizm”. Wyraźnie zmienia się sposób mówienia i pisania części dziennikarzy, którzy „mają serce po prawej stronie”. Np. Jan Wróbel we „Wprost” pisze: „dyktat, choćby głupców, to nie dyktatura. Mamy władzę niechlujną i zarazem o wysokich aspiracjach, także moralnych. Taki zestaw daje fundament pod władzę niesłuchającą ani opozycji, ani własnych wątpliwości, fundament pod władzę stabilną w błądzeniu. Krytyka takiego modelu jest powinnością każdego obywatela, czy to wspierającego rząd, czy opozycję”. Coś dostrzega też Witold Gadowski („Gazeta Polska”) w swym niepowtarzalnym, powtarzanym stylu: „do każdego obozu władzy pchają się społeczne insekty. Im ich więcej, tym bardziej niewyraźne staje się oblicze władzy. Robactwo przegryza i nicuje najtwardsze nawet kodeksy etyczne. Rząd PiS już dopuścił do tego, że wokół niego wyroiło się mnóstwo podejrzanych typków. Pora, aby skutecznie wzmocnić bariery tamujące dostęp do władzy ludziom podłej i społecznej konduity. Polacy nie wybaczą wam twarzy Szmaciaka zamiast godnego oblicza władzy”. Nazwiska nie padają. Były premier Marek Belka w „Newsweeku”: „Byliśmy przez dziesięciolecia niezauważalną plamą na mapie Europy, a w ostatnim ćwierćwieczu staliśmy się liczącym krajem, do którego nawet więksi od nas w Unii Europejskiej przychodzą w kluczowych kwestiach, może z zaciśniętymi zębami, ale proszą o poparcie. Jeśli ktoś nie rozumie wartości tego cywilizacyjnego skoku, to jest – najłagodniej mówiąc – ignorantem, a dosadnie: idiotą”. Krzysztof Varga przypomina w „Dużym Formacie” ciekawy cytat z utopijnego opowiadania Bolesława Prusa: „Więc przede wszystkim pomyśleli Polacy, że nie ma co się nazywać przedmurzem chrześcijaństwa, nie ma co wspominać zwycięstwa pod Grunwaldem, odsieczy wiedeńskiej, wąwozów Somosierra, miniona bowiem sława tyle jest warta, ile chleb zjedzony w zeszłym roku. Następnie Polacy oduczyli się wykrzykiwać na cały głos, co to oni mają zamiar zrobić i co to oni kiedyś zrobią – przekonali się bowiem, że to nikogo nie trwoży, ich samych zaś ośmiesza i przynosi szkody realne”. Tekst sprzed 110 lat. Roman Kurkiewic

