Tematy mnożą się jak króliki po deszczu. Dzisiaj tematy na ostatnią literę alfabetu. Żaglówki, żaglowce, jachty to jeden z piękniejszych widoków na świecie. Mogę godzinami wpatrywać się w marinę, obserwować, jak małe żaglówki i wypasione jachty kołyszą się na fali, a woda cichutko pieści burtę. Czy to w Ustce, czy w San Francisco podziwiam „jednostki pływające”, śnię o dalekich wyprawach, i to wszystko za darmo. Nie jest mi do tego potrzebna żadna Polska Fundacja Narodowa ani Reduda Dobrego Imienia. Gorzej jednak, kiedy naprawdę wstępuję na pokład. Przed laty znalazłem się na pokładzie „Daru Młodzieży”, który odbywał krótki rejs szkoleniowy ze Szczecina do jednego z portów Europy. Podziwiałem strzeliste maszty, sprawność załogi, korzystałem z nadzwyczajnej gościnności kapitana Tadeusza Olechnowicza (1936–2016), legendarnego żeglarza, ostatniego kapitana „Daru Pomorza” i pierwszego kapitana „Daru Młodzieży”. Wróciłem zachwycony. Po latach, kiedy spotkałem Kapitana (który napisał zresztą bardzo interesujące wspomnienia), okazało się, że i pan kapitan dobrze wspomina ów spacer po morzu, z wyjątkiem tego momentu, kiedy przedstawiciel ambasady, który witał „Dar Młodzieży”, zapytał go na ucho: „Dlaczego wziąłeś tego … na pokład?”. Tego we wspomnieniach Kapitana nie ma, był dżentelmenem, opowiedział mi za to na ucho. Innym znów razem byliśmy z żoną gośćmi przyjaciół na Florydzie. Naszą niezrównaną gospodynią była Mary Gordon-Smith, w młodości małżonka króla teatru Arnolda Szyfmana, a po latach żona amerykańskiego biznesmena z branży nieruchomości. Państwo zaprosili nas na kilka dni, podczas których Marysia pokazywała nam okolice i swoją imponującą kolekcję porcelany, zaś Ronald opowiadał o luksusowych posiadłościach rodziny Kennedych i innych pobliskich magnatów. Rezydencje miały tę wadę, że były niewidoczne z szosy. Można je było podziwiać tylko od strony morza, w którą były zwrócone. Interesowały naszego gospodarza jako nieruchomości z najwyższej półki. Pewnego dnia Ronald sprawił nam (i sobie) prezent. Wynajął elegancki jacht, z załogą w marynarskich strojach, z dobrze zaopatrzoną lodówką, doskonałą lunetą, i w piękny słoneczny dzień wypłynęliśmy w stronę oceanu podziwiać rezydencje od frontu. Kiedy znaleźliśmy się na pełnym morzu, zanim jeszcze dopłynęliśmy na wysokość pierwszych pałaców, moja szanowna małżonka zaczęła się skarżyć na chorobę morską. Biedactwo, cierpiała tak, że dalsza żegluga była niemożliwa. Załoga wykonała odpowiedni zwrot i tak zakończyła się nasza ostatnia morska wyprawa. Bez otwarcia nawet jednej butelki, które czekały pod pokładem. Kiedy więc teraz otwiera się możliwość, by pływać za państwowe pieniądze przez dwa lata po wszystkich morzach i oceanach pięknym biało-czerwonym jachtem, kupionym za co najmniej milion euro, i sławić nasz kraj, jego historię, patriotyzm oraz możliwości, jakie stwarza inwestorom, mówię otwarcie: Na mnie nie liczcie! Są lepsi ode mnie. Jak się dowiadujemy, grupa obrotnych miłośników żeglarstwa, na czele z Mateuszem Kusznierewiczem (wielokrotny medalista), pod patronatem (i z kasą) Polskiej Fundacji Narodowej, zakupiła używany jacht francuski i sposobi się do mającej potrwać 2–3 lata wyprawy w imię Polski i ku naszej chwale. Ma przepłynąć „40 tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, odwiedzić pięć kontynentów, trzy oceany, wszystkie morza, sto portów, i uczestniczyć w najważniejszych regatach – informuje „Wyborcza”. Kiedy powstawała państwowa Fundacja (będąca oczkiem w głowie premiera Glińskiego), z gigantycznym budżetem 100 mln zł rocznie, ostrzegałem, że jest to pomysł niefortunny, ale nie przewidziałem, że dla niektórych złotodajny. Mamy ambasady, konsulaty, attachaty, instytuty im. Mickiewicza – wszyscy umacniają wizerunek Polski, aż furczy. Wizerunek z kolei zależy nie tylko od filmu o Janie Karskim (oby się udał!) i starannie dobranych prelegentów, ostatnio raczej w stylu dra Nawroc

