Piotr Sarzyński Jak będą chronione polskie zabytki Święta ochrona Coroczny program dotacyjny „Ochrona zabytków” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogłoby przemianować na „Ochrona kościołów”.

DagmaraZofia/Polityka Frombork (na konserwację murów obronnych) w tym roku pieniędzy nie dostanie. Oficjalnie mamy w kraju blisko 71 tys. zabytków. Od pałaców i zamków po chałupy, młyny i karczmy. Ale to obiektom sakralnym tradycyjnie dostawał się dotychczas największy kawał tortu w systemie resortowego wsparcia. W latach 2008–16 przekazano na poprawę ich kondycji łącznie 400 mln zł, czyli 63 proc. całości kwot przeznaczonych na ratowanie zabytków. Dużo. Ale okazuje się, że można jeszcze więcej. W ogłoszonym przez resort kultury najnowszym rozdziale funduszy instytucje Kościoła katolickiego stanowią aż 88 proc.

Oficjalnie mamy w kraju blisko 71 tys. zabytków. Od pałaców i zamków po chałupy, młyny i karczmy. Ale to obiektom sakralnym tradycyjnie dostawał się dotychczas największy kawał tortu w systemie resortowego wsparcia. W latach 2008–16 przekazano na poprawę ich kondycji łącznie 400 mln zł, czyli 63 proc. całości kwot przeznaczonych na ratowanie zabytków. Dużo. Ale okazuje się, że można jeszcze więcej. W ogłoszonym przez resort kultury najnowszym rozdziale funduszy instytucje Kościoła katolickiego stanowią aż 88 proc. wszystkich beneficjentów (346 na 394 pozytywnie rozpatrzonych wniosków), a jeśli dodać do tego obiekty historycznie związane z religią, to ów wskaźnik wzrośnie do 91 proc. Aż 87,5 proc. z sumy dofinansowań popłynie w tym roku na konto przeróżnych instytucji kościelnych, od parafii przez opactwa, klasztory, diecezje, domy zakonne, zgromadzenia sióstr, po kurie. Wśród tych, którzy o dotację zabiegali, ale tym razem nie dostaną nawet złotówki, są m.in. Frombork (na konserwację murów obronnych), Krynica-Zdrój (na słynną willę Patria) czy Dalków (na odbudowę zawalonej więźby dachowej w wieży mieszkalnej z XV w.). Nie znalazły uznania wnioski o dofinansowanie renowacji zamków w Niemodlinie (XIV w.), Janowcu (XVI w.), Nowym Jasińcu (XIII w.), Otmuchowie (XIII w.) czy w Brodnicy. Z kolei na liście docenionych odnaleźć można kilka miejsc powszechnie znanych, choć wydawałoby się, że pozostających w niezłej kondycji, jak choćby klasztor ojców paulinów na Jasnej Górze (uzbierał 97 pkt na 100 możliwych w ocenie ekspertów – więcej miał tylko kościół Mariacki w Krakowie). Największym świeckim beneficjentem dotacji okazał się bardzo efektowny, ale z artystycznego punktu widzenia umiarkowanie znaczący, XIX-wieczny neogotycki pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, a także dom solny w Lubaniu i most w Henrykowie (wszyscy po 1 mln zł). Warto przy tym pamiętać, że wśród obiektów mających oficjalny status zabytków nieruchomych (wyłączywszy zabytki archeologiczne), udział obiektów sakralnych wynosi 18 proc., podczas gdy największą grupę stanowią obiekty mieszkalne (kamienice, wille, chałupy, miejskie dwory i pałace) – blisko 28 proc. Tymczasem w tegorocznym rozdaniu te ostatnie stanowiły zaledwie 1,5 proc. beneficjentów ministerialnych dotacji

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.