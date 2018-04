Malwina Dziedzic Co ma opozycja na władzę Pozycje opozycji Coś się przełamało. Notowania PiS spadły. Nawet jeżeli jeszcze wzrosną, dostrzeżono obłudę władzy, która wiele mówiła o pokorze i umiarze, a po cichu czerpała wiadrami z państwowej kasy. Opozycja chwyciła wiatr w żagle. Dokąd jednak płynie?

Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta Akcja opozycji „Konwój wstydu” trafiła do wyobraźni wyborców. Premierem wcale nie jest Mateusz Morawiecki, ale Robert Feluś, naczelny „Faktu”, bo to pod tabloidy prowadzona jest nasza polityka – zżyma się polityk obozu rządzącego, wyraźnie rozgoryczony pomysłem obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów i samorządowców o 20 proc. W ten sposób prezes PiS próbuje przykryć trwającą od kilku tygodni aferę z kilkudziesięciotysięcznymi nagrodami, które przyznawali sobie ministrowie i wiceministrowie w rządzie Beaty Szydło. Sprawę ujawnił poseł PO Krzysztof Brejza, a prasa bulwarowa, która żywi się opowieściami o niebotycznych zarobkach innych, ochoczo ją podchwyciła.

Bo zarobki powinny być godne, bo strach przed tabloidami jest zgubny, czego najlepszym przykładem Smoleńsk – według naszego rozmówcy może do katastrofy w ogóle by nie doszło, gdyby za pierwszych rządów PiS Ministerstwo Obrony ośmieliło się kupić nowe samoloty dla vipów. Ale wówczas też górę wziął strach przed bulwarową narracją. – Z satysfakcją będę jednak patrzył, jak opozycja będzie musiała głosować za tymi obniżkami – podkreśla poseł, bo jest pewny, że teraz to politycy opozycji staną się zakładnikami tabloidów. A jak ma się to do jego przekonań? – Dla dobra sprawy, czyli utrzymania jedności obozu, zapomnę o nich. Taki zawód: przyciskacz, guzikowy – ironizuje. W PiS długo lekceważono „aferę nagrodową”. Spodziewano się, że sprawa rozejdzie się po kościach, dlatego nikt na początku nie potraktował tego jako klasycznego kryzysu wizerunkowego – nie opracowano spójnej strategii komunikacyjnej, a tłumaczenia polityków PiS, w tym byłej premier, brzmiały cokolwiek arogancko. Rządzący przyzwyczaili się, że wyborcy na wiele się godzą. Wcześniej przecież jakoś nie bulwersowały – i nie odbijały się na sondażach – horrendalnie wysokie wynagrodzenia dla ludzi „dobrej zmiany”, których wstawiano do spółek Skarbu Państwa, czy pieniądze ładowane w rządową telewizję oraz fundacje powiązane z obecną władzą. Bo miliony trudno sobie wyobrazić. Ale już 65 tys. zł, które Beata Szydło przyznała w 2017 r. Beacie Szydło, albo 82 tys. zł dla Mariusza Błaszczaka można podzielić przez własną pensję, przeliczyć na samochód czy domowe sprzęty. Doskonale zdają sobie z tego sprawę politycy PO, którzy ruszyli z „Konwojem wstydu”. 50 samochodów z podczepionymi czarnymi billboardami przedstawiającymi poszczególnych polityków PiS oraz wysokość pobranych przez nich nagród rozjechało się po kraju. Jeżdżą po miastach i miasteczkach, stają w pobliżu biur posłów PiS, krążą wokół Nowogrodzkiej. Nazwę wymyślił Grzegorz Schetyna – to nawiązanie do filmu „Konwój” (1978 r.) o skonfliktowanym z szeryfem kierowcy trucka (tu akurat zwanym Gumowym Kaczorem), który roznieca bunt wśród innych kierowców. Szefowi PO zależało, aby akcja była dopracowana w szczegółach – pilnował, aby wypisane na billboardach hasło „Wstyd” w stylistyce przypominało logo PiS, aby przekaz był zwięzły, konkretny. Wyszło trochę na tabloidową modłę, ale w końcu tego boi się PiS. Na misia Nowoczesna patrzy na to trochę z zazdrością – partii nie stać na taki rozmach: ma mniej ludzi, a przede wszystkim brak jej pieniędzy, bo straciła większość budżetowych dotacji. Sondaże N też nie są dobre, oscylują wokół progu wyborczego i na razie nie widać, aby miało się to zmienić. Z jednej strony Nowoczesną pokiereszowało słynne styczniowe głosowanie w sprawie projektu Ratujmy Kobiety, z drugiej – sprawę komplikuje wewnętrzna sytuacja, a głównie nieumiejętność pogodzenia się byłego przewodniczącego z tym, że Katarzyna Lubnauer odebrała mu partię. Ryszard Petru występuje teraz w roli krytyka – zarówno doraźnej taktyki nowej szefowej, jak i całej strategii opartej na porozumieniu z Platformą i rozpisanej na kolejne tury wyborów. Najwyraźniej coś mu się odmieniło, bo raptem kilka miesięcy temu, kiedy żegnał się z fotelem przewodniczącego, szczycił się tym, że to on ma lepszy kontakt z Grzegorzem Schetyną, on jest w stanie doprowadzić do porozumienia obu partii i współpracy na partnerskich zasadach. Teraz zaś zapowiada, że będzie oceniał i rozliczał. A szefostwo Lubnauer w mało elegancki sposób określa „eksperymentem”. Tymczasem stosunki na linii Lubnauer–Schetyna wyraźnie się poprawiły. Początkowo między obojgiem polityków dało się wyczuć sporą nieufność, ostrożność, takie polityczne obwąchiwanie się. Trochę to trwało, zanim się poznali, dotarli. Ale spotykali się, esemesowali, rozmawiali; w końcu zauważyli, że mogą coś między sobą ustalić i żadne z nich nie musi się obawiać, że drugie „poleci z tym do mediów”. Współpraca z Ryszardem Petru pod tym względem wyglądała ponoć zupełnie inaczej, a dziennikarze szybko poznawali tajniki politycznej kuchni, co rozmywało efekt niektórych działań. Wielu jednak w tym zbliżeniu Nowoczesnej i Platformy widzi koniec partii Lubnauer: bo odbicia w sondażach nie ma, więc to kwestia czasu, aż PO wchłonie N. Katarzyna Lubnauer twierdzi, że ten spadek poparcia miała wkalkulowany w cenę porozumienia. Jak tłumaczy: – Zawsze mniejszy podmiot trochę traci sondażowo na koalicji. Ale trzeba zestawiać koszty i zyski. A tych ostatnich jest więcej, dla całej opozycji. Wbrew medialnym sugestiom, Schetyna uprzedzał ją też o tym, że chce wystawić w wyborach na prezydenta Wrocławia Kazimierza Michała Ujazdowskiego: – Nie zaskoczył mnie tym, przegadaliśmy to wcześniej. Nowoczesna ma we Wrocławiu swojego kandydata, ze względu na różnice poglądów trudno byłoby nam poprzeć Ujazdowskiego, ale zapewne będziemy się wspierać w drugiej turze we wszystkich miastach. Na barana Ta rekomendacja wywołała na początku ubiegłego tygodnia sporo zamieszania. Z Gabinetu Cieni PO na znak protestu przeciwko „religijnemu fundamentaliście” wystąpił Tomasz Cimoszewicz. Także inni politycy PO reagowali w pierwszej chwili sceptycznie: przewracali oczami, mówili o reaktywacji PO-PiS, bo w końcu Ujazdowski to nie byle pisowiec, ale były wiceprezes tej partii. Wydaje się jednak, że szefowi PO udało się wytłumaczyć im swój ruch, czego najlepszym przykładem Bartosz Arłukowicz. Mocno konserwatywny światopoglądowo Ujazdowski zdecydowanie nie jest człowiekiem z jego lewicowej bajki. Przekonuje go jednak zobowiązanie Ujazdowskiego, że jako prezydent Wrocławia będzie realizował uchwałę rady miasta o finansowaniu in vitro i nie będzie występował przeciwko tzw. kompromisowi aborcyjnemu – co było warunkiem porozumienia z PO. Arłukowicz ufa także, że w przypadku Wrocławia to pochodzący stamtąd przewodniczący najlepiej się orientuje, na kogo należy postawić. Sam Schetyna przyznaje zresztą, że Wrocław to dla niego zbyt ważna sprawa, aby mógł tam ryzykować. Przegrana jego kandydata wywołałaby zapewne falę ostrej krytyki i oczekiwanie, że podda swoje przywództwo wewnątrzpartyjnej weryfikacji – bo skoro pomylił się w sprawie Wrocławia, to może też przegrać bitwę o Polskę w 2019 r. O sięgnięciu po Ujazdowskiego zdecydowały sondaże, które dają mu wyraźną przewagę w drugiej turze nad kandydatką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką (56 do 28 proc., IBRiS). Władze Platformy uważają, że aby wygrać, muszą sięgać po elektorat centroprawicowy – tam jest większy potencjał, a i mniejsza konkurencja niż po rozdrobnionej lewej stronie. Ujazdowskiemu zaś – jak tłumaczy Ludwik Dorn – ciężką pozytywistyczną pracą udało się zbudować poparcie w środowisku lokalnej konserwatywnej inteligencji (m.in. związanej z Ossolineum). W PO obawiano się również, że rekomendowana wcześniej prof. Alicja Chybicka (również o konserwatywnych poglądach) mogłaby nie poradzić sobie z brutalną kampanią wyborczą. Jak twierdzi jeden z dolnośląskich polityków PO, kandydowanie proponowano również Bogdanowi Zdrojewskiemu, ale były prezydent Wrocławia, a obecnie europoseł, nie był zainteresowany. Na żabę Dla Schetyny w nadchodzących wyborach samorządowych trzy miasta będą miały kluczowe znaczenie: Warszawa (wymiar ogólnopolski), Wrocław (wymiar prestiżowy) oraz Gdańsk (wymiar symboliczny). W trójmiejskim mateczniku PO sprawa też nie jest prosta. Platforma nie poprze Pawła Adamowicza, ponieważ – jak tłumaczy jeden z członków władz tej partii: – PiS tylko na to czeka! Przecież na drugi dzień po naszej rekomendacji aresztowaliby go. W ubiegłym tygodniu urzędujący prezydent Gdańska usłyszał kolejny zarzut – tym razem, że nie wpisał 180 tys. zł w oświadczeniu majątkowym za 2012 r. W PO wciąż sondują, na kogo postawić. W grze są dwa nazwiska: Agnieszki Pomaski i Jarosława Wałęsy. Mimo porozumienia z N także w Gdańsku partia Lubnauer zaproponowała własną kandydatkę Ewę Lieder. Jak jednak zaznacza szefowa N, uprzedzała o tym Schetynę: – Nasza współpraca dobrze się układa, sejmiki są już dograne, negocjujemy teraz miasta. Widzę jednak, że i PO, i my potrafimy nawet się cofnąć dla dobra wspólnej sprawy. Tak do tego podchodzimy. Z Gdańskiem natomiast czekam, co tam się poukłada, bo najpierw Platforma musi uporządkować swoje sprawy. Ale nawet jeśli PO i N porozumiałyby się w sprawie wspólnego kandydata, to i tak nie będzie miał on łatwo. Bo oprócz ubiegającego się o reelekcję Adamowicza po stronie antyPiSu pojawią się również lewicowi kandydaci. A takie rozproszenie i podbieranie sobie głosów przysłuży się kandydatowi PiS – w przypadku Gdańska prawdopodobnie Kacprowi Płażyńskiemu (synowi jednego z „trzech tenorów” PO). O szerokim opozycyjnym porozumieniu i wspólnej liście na wybory samorządowe można więc już śmiało zapomnieć. I PSL chce iść osobno, i lewica, w tym przede wszystkim umocnione ostatnimi sondażami SLD (12 proc., IBRiS dla „Rz”). – Wybory samorządowe są wyborami o wszystko. Bo chodzi o to, żeby dać ludziom nadzieję, że można z PiS wygrać – podkreśla Sławomir Neumann. – Samodzielny start innych ugrupowań będzie dla nich próbą, a słabe wyniki sygnałem, że wyborów parlamentarnych mogą nie przeżyć – dodaje szef klubu PO. Jak mówi jeden z polityków z władz Sojuszu: – Jeśli w wyborach do sejmików zgarniemy wynik powyżej 10 proc., do wyborów parlamentarnych pójdziemy sami. Jeśli jednak będzie gorzej, na poziomie 5–6 proc., to pewnie Włodek nie będzie ryzykował i będzie chciał się dogadać ze Schetyną i Lubnauer. Nasz rozmówca przyznaje, że dla Czarzastego najważniejsze jest to, aby wprowadzić SLD znów do Sejmu. I wolałby to zrobić samodzielnie, bo jeśli udałoby mu się to niejako na plecach Schetyny, jego sukces byłby umniejszany. Dlatego rozpoczął ofensywę: ruszył

