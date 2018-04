Pochwała asymetryzmu Bezstronność jest niezgodą na dyskryminację. Poza tym jest tylko jałową i tchórzliwą przemądrzałością.

Wystąpiłem pewnego razu na UJ w dyskusji panelowej poświęconej karze śmierci. Powiedziałem, jak człowiek, że jestem przeciw, i nawet wyjaśniłem, dlaczego. Do pary miałem konserwatywnego profesora prawa, który odmówił mi odpowiedzi na pytanie, czy jest za, a może przeciw, boć profesor nie od tego, by mówił studentom, co uważa, jako że ma przedstawiać im poglądy rozmaite. Ja na to, że wręcz przeciwnie – profesor ma być wzorem otwartości i uczciwości intelektualnej, a jak trzeba, to nawet odwagi.

Wystąpiłem pewnego razu na UJ w dyskusji panelowej poświęconej karze śmierci. Powiedziałem, jak człowiek, że jestem przeciw, i nawet wyjaśniłem, dlaczego. Do pary miałem konserwatywnego profesora prawa, który odmówił mi odpowiedzi na pytanie, czy jest za, a może przeciw, boć profesor nie od tego, by mówił studentom, co uważa, jako że ma przedstawiać im poglądy rozmaite. Ja na to, że wręcz przeciwnie – profesor ma być wzorem otwartości i uczciwości intelektualnej, a jak trzeba, to nawet odwagi. Ma mówić „tak – tak”, „nie – nie” i rzetelnie argumentować na rzecz jasno wyłożonego stanowiska. Mój szanowny Kolega uległ „chorobie ostrożnościowej”, która uchodzi dziś za szlachetną przypadłość mędrców. Guzik, a nie mądrość. Trza być w butach na weselu, a na uniwersytecie mieć swoje zdanie! W postawie Kolegi objawiła się też pewna niebezpieczna tendencja życia publicznego, której brakowało do niedawna nazwy. Szczęśliwie nasz tygodnik popularyzuje nowe słowo „symetryzm” i wyrażone w nim nowe pojęcie myślenia o polityce, które obejmuje sobą również oportunizm strojący się w szatki bezstronności i obiektywizmu. Zaiste, w demokracji szczególnej wartości nabiera bezstronność, a tę łatwo zinterpretować jako „równy dystans”, wytwarzający symetrię między stanowiskami, które tym samym jawią się jako pewne skrajności, wymagające wyważenia. Każdy dziś chce być tą z bożej łaski Temidą, która cudze nieumiarkowania waży na szalkach miłości własnej. Stąd też popularność powiedzenia, że „prawda leży pośrodku”, a także przekonanie, że sprawiedliwie osądzający sprawy wolny obywatel nie powinien wprost identyfikować się z żadną ze stron sporu, lecz zachowywać sprawiedliwy, czyli równy do nich dystans. Na przykład do PiS i PO. Albo do Żydów i antysemitów. Symetryzm jako naiwna i nieuczciwa interpretacja bezstronności staje się plagą życia publicznego. Najwyższy czas, aby uczulić opinię na retoryczne i moralne nadużycie kryjące się w tej manierze. Przeświadczenie, że bezstronność jest czymś mądrym i szlachetnym idzie w parze z kultem obiektywizmu jako przeciwieństwa nagannego rzekomo subiektywizmu i osobistego zaangażowania, któremu niby to brakuje rozwagi. Ten sposób myślenia, zwłaszcza w dziedzinie polityki, ma swoje źródła w głębszym zjawisku, jakim jest demokratyczne pojmowanie sprawiedliwości i autonomii – charakterystycznym dla naszych czasów, choć mającym źródła starożytne. Jakkolwiek bowiem autonomia w wydawaniu sądów, a przez to pojmowanie bezstronności jako obowiązku zachowania równego dystansu do wszystkich stron każdego sporu, jest ideałem ludzi wychowanych w kulturze liberalnej, to gdzieś w tle pełga tu płomień apollińskiego arystokratyzmu nadętych lub ironicznych (na zmianę) starożytnych mędrców, chętnych oceniać wszystko z wysokości Parnasu i zawsze gotowych okazać wzgardę głupcom. Starożytna wolność była miłością własną wielkich panów, których zawsze stać na roztropność. Zwana przez uczonych Greków fronesis, stanowiła luksus nielicznych wolnych i bezpiecznych, górujących nad tłumem niewolnych i zagrożonych. Nowoczesność przekształciła pański rozum starożytnych w osobistą władzę wolnego osądu, dokonywanego przez oświeconego obywatela w imię liberalnej sprawiedliwości. Jeśli starożytni wierzyli, że roztropność godzi ich z powszechnym, boskim Rozumem, to współcześni „przedstawiciele elit”, niewierzący już w Rozum, wyobrażają sobie, że ich przewaga nad bliźnimi polega na zdolności do ważenia ich notorycznie subiektywnych, czyli niedojrzałych, nie dość uświadomionych i nie dość krytycznie zrewidowanych racji. Dawni szafarze racjonalności przeistoczyli się w sędziów cudzych opinii. A

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.