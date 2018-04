red. Polityka i obyczaje

Nowa wersja „Zdążyć przed panem Bogiem”, czyli zmartwienie Leszka Żebrowskiego, jak pisze „Nasz Dziennik”, „badacza epoki PRL”: „Wyżsi oficerowie LWP, Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej itd. są dziś już w bardzo podeszłym wieku i po prostu odchodzą z tego świata. Jestem przekonany, że już nikt im żadnej »krzywdy« nie zrobi, a pośmiertne degradacje będą pustym gestem bez praktycznego znaczenia”. Czy można jaśniej wyznać w dzienniku katolickim, że sprawiedliwość Boża też jest „bez praktycznego znaczenia”? O słabości prezesa Kaczyńskiego pisze w „Rzeczpospolitej” Marek Migalski: „Pomimo dominacji w Sejmie i Senacie, umieszczenia swoich ludzi w Trybunale Konstytucyjnym, służbach specjalnych, mediach narodowych, prokuraturze i sądach, nie był w stanie zdegradować dwóch martwych generałów. Przegrywa wojny z Brukselą, Tel Awiwem i Waszyngtonem, a teraz okazało się, że łupnia dali mu zza grobu Jaruzelski z Kiszczakiem. To go niszczy. (...) właśnie dekodowanie jego omnipotencji i wszechwładzy może być dla jego rządów zabójcze”. A co widzi Rafał Ziemkiewicz (rozmowa z „Najwyższym Czasem!”): „PiS ugrzązł właśnie w jakichś frakcyjnych sporach (...). Wódz wieczny nie jest, nawet jeśli obecne plotki o jego słabym zdrowiu są przesadzone. (...) Trwa nieustające manewrowanie, żeby zająć jak najlepszą pozycję do przejęcia schedy po nim. W tej chwili to manewrowanie jest tak nasilone, że można bez przesady powiedzieć o zagrożeniu spoistości Prawa i Sprawiedliwości jako partii (...). To wszystko sprawia, że wizerunek z partii, która budziła nadzieję, zmienia się na wizerunek partii mniejszego zła. A to jest już pośredni etap do upadku”. Historyk wierzący opowiada historię, w którą wierzy. Na pytanie „Gościa Niedzielnego”, „co powinno być datą odzyskania niepodległości [przez Polskę]?”, prof. Andrzej Nowak odpowiada: „Nie mam żadnej wątpliwości, że symbolicznie najważniejszą datą w tym procesie jest 16 października 1978 r.: wyniesienie Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. (...) Wtedy zaczyna się odradzać wśród Polaków, na skalę masową, przekonanie, że stać nas na niepodległość, że Polska to nie jest coś marnego”. Czy to przypadkiem nie obraża tych, którzy odbudowywali Polskę z gruzów? Warto zacytować dobry cytat. Bronisław Łagowski przypomina w „Przeglądzie” słowa Czesława Miłosza z listu do Pawła Hertza (1947 r.): „Moją ambicją od dawna była pewna międzynarodowość umysłu, która zresztą chroniła mnie w czasie wojny. Co pocznie jednak to nieszczęsne młode pokolenie wychowane w tradycji AK plus ta nowa porcja narodowego bełkotu? Uczyłbym ich o zwierzętach, kwiatach, o gospodarce światowej, o Grecji, o Rzymie, o astronomii, o Tintoretcie, o tysiącu rzeczy, tylko nie o Polsce jako pępku świata, bo z tego tylko uraz, męka i krew”. W „Tygodniku Powszechnym” literaturoznawca Ryszard Koziołek celnie puentuje rozważania o prezydenckim kanonie lektur niepodległościowych: „Ostatecznie każdy kanon, także »kanon niepodległości«, ma sens tylko, jeśli istnieje niepodległy czytelnik, tzn. taki, który czyta sam, nieprzymuszony przez nauczyciela, a tym bardziej przez polityka. Nie tylko czyta, ale potrafi samodzielnie myśleć i mówić o tym, co przeczytał”. Tomasz Sakiewicz, szef „Gazety Polskiej”, roni łzy, bo za mało zarabia, i żali się: „Spojrzałem ostatnio na prenumeratę dziennika czy tygodnika. Okazało się, że zdecydowana większość instytucji państwowych nie była w stanie zamówić nawet jednego egzemplarza gazety. Widać, jaki sort ludzi tam siedzi i po co przyszli po stołki. Wśród dziennikarzy, nawet mediów prawicowych i publicznych, to, co zrobiliśmy w sprawie Smoleńska, jest powodem kpin. Są prokuratorzy, którzy cieszą się, kiedy mogą dokopać Macierewiczowi w związku z jego śledztwem. Tak naprawdę nienawidzą również Kaczyńskiego, a obydwu chcą

