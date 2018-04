Contra physicos Skoro już raz mi powiedzieli, że nie jestem pępkiem świata, a wszechświat to kamieni kupa, to cóż mnie on więcej obchodzi?

Do kogo pójdziemy, aby dowiedzieć się, skąd wziął się świat? Przecież nie do rabina! Pójdziemy do fizyka. On to poznał tajemnicę Początku. Powiada, żeśmy ledwie pyłkiem w niezmierzonym kosmosie, bez początku ani końca. Że wszystko, z czasem i przestrzenią, „zaczęło się” od Wielkiego Bum, a potem było już tylko gorzej – gazy, mgławice, galaktyki, supernowe i czarne dziury… A pędzi to jak oszalałe, wydzierając nicości 13,5 mld lat świetlnych. Do tego materia ciemna i antymateria. I być może nieprzeliczone „inne wszechświaty”, do których przechodzi się przez czarne tunele w czarnych dziurach. Gwiaździska wielkie jak cały Układ Słoneczny wybuchają, tryliony ziemiopodobnych planet szaleją, bozony buzują, odziaływania, silne i słabe, oddziałują, a grawitacja się, skubana, kwantuje. Przestrzeń się zakrzywia, czas płynie tak i siak, fale się uginają, reakcje jądrowe reagują, a tło promieniuje, promieniuje. Żyć, nie umierać! Bardzo mi miło, że tak dużo wiem. Tylko nie mogę spamiętać, czy tych galaktyk to jest trylion czy może kwadrylion, a w każdej gwiazdek raczej bilion czy może sto miliardów. Bo mi to dziwnie jakoś obojętne. Co z tego, że sekstylion czegoś tam? Skoro już raz mi powiedzieli, że nie jestem pępkiem świata, a wszechświat to kamieni kupa, to cóż mnie on więcej obchodzi? Duch się z tego wszystkiego i tak wyprowadził. Przyszło mu zamieszkać w zwierzęcych mózgach na kwintylionach planet z płynącą wodą. Reszta już tylko „podlega prawom przyrody”. A jako że słońca i komety wyglądają na zbyt głupie, by same te prawa miały dyktować, to pewnie jest jakiś Wielki Duch, co je wymyślił. Dlatego fizyk może prosto z instytutu udać się do kościoła. Już Kant go uspokoił, że można, a Jan Paweł II potwierdził. Och, nie żebym nie doceniał fizyki i nie rozumiał, że nic nie rozumiem! Im więcej czytam, tym mniej pojmuję i czapka sama mi ze łba spełza. Jakoż historie takie jak te, które słyszymy od astronomów i innych kosmologów, dawniej dostawaliśmy za darmo, a dziś płacimy za nie grube miliardy – tylko dlatego, że są prawdziwe. Prawdziwe na tyle, na ile mogą, bo zaraz przyjdą następne, jeszcze prawdziwsze. Ja nie przeczę, że za prawdę fizyki trzeba płacić. Ja tylko ubolewam, że z powodu bezradności filozoficznej lepiej wiedzących fizyków to, co mają do powiedzenia ludzkości, nie wnosi niczego nowego do naszego pojmowania bytu. Nie tylko bowiem takie opowieści o wszechświatach, względnej naturze czasu i przestrzeni etc. znane są od pradawnych czasów, to jeszcze są to wszystko opowieści naiwne – ich forma jest formą opisu czegoś, co musimy sobie jakoś wyobrazić, choć „tak naprawdę” wyobrazić sobie tego nie można: tu coś wybuchło, tam się kręci, leci, świszcze i się pali. A przecież treść teorii fizycznych jest matematyczna. Są one interpretacjami struktur matematycznych na tle obserwacji i eksperymentów. Cała ta działalność polega na kojarzeniu języka teoretyczno-eksperymentalnego z językiem i symboliką matematyczną. Jeśli uda się przewidzieć, że na ekranie komputera pojawią się w wyniku pewnych eksperymentów pewne ciągi cyfr, to bingo! Cała teoria wraz z towarzyszącą jej opowieścią wygrywa. A jak nie, to bawimy się dalej (niestety, testowanie hipotez staje się coraz bardziej wątpliwą procedurą, ale to już na inną opowieść). Wszak aby to wszystko miało sens, musi nastąpić przejście od matematycznej ezoteryki do przestrzeni języka potocznego i wyobraźni. Pretekstu dostarcza popularyzacja. Trzeba w końcu jakoś tym ludziom wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. I tak powstaje narracja – dydaktyczna albo popularnonaukowa, czyli opowieść o cząsteczkach, co jednak nie są „jak kuleczki”, o „początku wszechświata”, który jednak nie jest do końca po

