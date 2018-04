red. Polityka i obyczaje Z ostatniej strony

Polityka Prof. Andrzej Zybertowicz wraz z żoną Katarzyną kontynuują w „Sieci” straszenie: „Rzecz w tym, że jeśli dobra zmiana przegra, to walec okołoglobalistyczny, walec demoliberalnych konwulsji, choć zwichrowany, może doprowadzić do sytuacji, w której kolejnej szansy na rekonstrukcję narodu polskiego nie będzie. Może wygrać projekt Unii, która Polskę »zmodernizuje« przez depolonizację i dechrystianizację. Bez sukcesu dobrej zmiany nie będzie zatem nie tylko narodu polskiego, lecz być może nawet tkanki narodotwórczej zdolnej do kolejnego zrywu”.

Prof. Andrzej Zybertowicz wraz z żoną Katarzyną kontynuują w „Sieci” straszenie: „Rzecz w tym, że jeśli dobra zmiana przegra, to walec okołoglobalistyczny, walec demoliberalnych konwulsji, choć zwichrowany, może doprowadzić do sytuacji, w której kolejnej szansy na rekonstrukcję narodu polskiego nie będzie. Może wygrać projekt Unii, która Polskę »zmodernizuje« przez depolonizację i dechrystianizację. Bez sukcesu dobrej zmiany nie będzie zatem nie tylko narodu polskiego, lecz być może nawet tkanki narodotwórczej zdolnej do kolejnego zrywu”. Okołoglobalistyczna paranoja? Marcin Meller („Newsweek”) też chce sławić Polskę, więc zwraca się do władz z propozycją, by sfinansowały mu akcję: „»100 plaż na stulecie«. Dotrzemy na sto najpiękniejszych plaż świata, gdzie zorganizujemy sesje fotograficzne plażowiczek w patriotycznych kostiumach kąpielowych, a następnie opowiemy im o roli prezydentury Andrzeja Dudy na arenie międzynarodowej. Tam, gdzie istnieją beach bary, przeprowadzimy nocny cykl pogadankowy dla ich bywalców”. Za „Gazetą Wyborczą” cytujemy fragment wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy podczas niedawnej Gali Olimpijskiej: „Dziękuję, że mogłem dotknąć olimpijskiego medalu! Proszę Państwa, to jest wielka sprawa, że mogłem dotknąć go dosłownie dzisiaj i że mogłem go dotknąć dlatego, że został zdobyty, tak samo jak wszystkie pozostałe”. A przecież zapewniał w zeszłym roku studentów: „Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu. Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę. Ja się uczę w samolocie, kiedy lecę...”. Tylko efektów coś nie widać. Jan Śpiewak, były działacz stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, chce kandydować na prezydenta stolicy („Rzeczpospolita”): „Mam nadzieję, że mój start pomoże temu, żebym ja wygrał. Nie interesuje mnie, czy to pomoże PiS. Nie myślę w ten sposób. Wygra najlepszy kandydat i najlepszy program. Wybory polegają na tym, że się rozlicza władzę. A w Warszawie 25 lat rządzi PO, trzeba ich rozliczyć”. Prezes Miasto Jest Nasze Jan Mencwel o Janie Śpiewaku („Polska. The Times”): „Nie tyle się pożarliśmy, co on trzasnął drzwiami. Wcześniej miał wyraźny problem z normalnymi demokratycznymi procedurami. Nie rozumiał, że na przykład gdy chce się realizować jakiś pomysł, to wcześniej trzeba do tego przekonać innych i zyskać ich poparcie. To podstawowa zdolność, jaką powinien mieć polityk”. W „Tygodniku Solidarność” szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o komisję ds. Amber Gold, odpowiada: „Wszystko trzeba wyjaśnić. Ale w przypadku Amber Gold mówimy o 850 milionach złotych. A mamy też SKOK-i i wypłaty z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 6 miliardów złotych. Komisja powinna wyciągnąć wnioski, bo trwa to zbyt długo. Co się dzieje z organami ścigania?”. W rozmowie z „Wprost” Katarzyna Lubnauer o „autorskich propozycjach” Nowoczesnej: „aktywna rodzina zamiast 500 plus, rozmowa o wieku emerytalnym zamiast udawania, że problemu nie ma, wolność gospodarcza, proste podatki, kwestia rozdziału Kościoła od państwa. Decyzje polityczne nie mogą wpływać na czyjś światopogląd. Dawno już powinna być załatwiona kwestia związków partnerskich, składamy taki projekt ustawy”. Poseł Adam Andruszkiewicz (kiedyś Kukiz’15), 28-letni prezes stowarzyszenia Endecja, któremu Paweł Kukiz nie podaje ręki, ma ambitniejszy niż Lubnauer plan („Do Rzeczy”): „Dla mnie ważnym celem jest wymiana elit w państwie. Nie ukrywam, że swój przekaz będę adresować przede wszystkim do młodych ludzi. Na ich poparcie liczę. Chciałbym zbudować poważną akademię, która kształtowałaby nowe pokolenia. W Polsce jest wielu młodych ludzi, którzy mogliby efektywnie pracować dla państwa, ale nie mają siły przebicia. Chcę im w tym pomóc i być ich ambasadorem”. Kto nas pochwali, jak sami się nie pochwalimy

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.