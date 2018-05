Joanna Solska Czy władza ma jeszcze pieniądze? Przed nami ściana Rozmowa z dr. Bogusławem Grabowskim, byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej oraz Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, o tym, czy nadal stać nas na wszystko, czy też pieniądze się skończyły.

BOGUSŁAW GRABOWSKI: – Główną sprawą, którą się zajmowaliśmy, był system emerytalny i reforma OFE. Dużo mówiliśmy o solidarności międzypokoleniowej. Zdziwiłem się więc, że proponując nowy podatek, który miałby sfinansować postulaty rodziców osób z niepełnosprawnością, Mateusz Morawiecki uzasadnia go solidarnością międzypokoleniową. W tym przypadku o żadnej solidarności międzypokoleniowej nie można mówić.

Jeszcze niedawno Mateusz Morawiecki na konwencji PiS zapewniał, że „stać nas na wszystko”. Ale pakiet obietnic, które przedstawił, świadczy o czymś innym. Ładnie opakowane pudełka, prawie puste w środku. Znaczna część tych obietnic ma być spełniona w najbliższych latach, czyli nie bardzo wiadomo kiedy. Jak program Dostępność Plus, który ma kosztować wprawdzie 23 mld zł, ale mają to być głównie pieniądze unijne i samorządów. W dodatku obietnice są adresowane do trudno identyfikowalnej grupy, np. małych przedsiębiorców, którzy płacą CIT. Obiecuje im się obniżenie stawki tego podatku z 15 do 9 proc., ale małe firmy go nie płacą, rozliczają się z fiskusem przy pomocy PIT. Jedyny konkret, czyli wydatek, na który trzeba mieć pieniądze w tym roku, około 1,5 mld zł, to 300 zł wyprawki dla uczniów, którym wcześniej rząd odebrał darmowy podręcznik. Premier pewnie będzie hojniejszy tuż przed wyborami. Sądzę, że też będzie się starał obiecywać coś, co nie będzie musiało być sfinansowane natychmiast. Gdyby rządzący widzieli, że mają pieniądze do wydania, to ten pakiet nie byłby taki skromny. Pani minister finansów milczy. Przypuszczam, że w kontaktach z premierem, który wcześniej był także ministrem finansów, jest bardziej rozmowna. Sądzę, że taki mają układ. Rząd o prawdziwym stanie finansów państwa wie zapewne dużo więcej, niż przekazuje, ale widzę, że mniej, niż powinien. Ciągle nie ma analiz pokazujących, jakie naprawdę są efekty uszczelnienia VAT. Nie znamy nawet efektów tzw. pakietu paliwowego, który utrudnił działalność przestępczą. To dość dziwne. Na konwencji PiS premier powiedział, że z uszczelnienia mieliśmy w zeszłym roku 30 mld zł, a w tym będzie jeszcze więcej. Dlatego stać nas na wszystko. To dlaczego nie zapisał tego w ustawie budżetowej na 2018 r.? Z ustawy wynika, że wpływy z uszczelniania VAT przestaną rosnąć. Wiedza Morawieckiego kłóci się z jego retoryką i wywołaną przez niego percepcją społeczną. Kolejka żądających od państwa więcej szybko się wydłuża. Co wiemy o wpływach do budżetu po pierwszym kwartale? Niewiele. W ciągu ostatnich dwóch lat finanse publiczne stały się dla ekonomistów i analityków o wiele mniej przejrzyste niż wcześniej. Ale wpływy z tego podatku łatwo policzyć. Tak, ale nie znamy sum, jakie państwo musi zwrócić podatnikom. Nie wiemy, jak długo przedsiębiorstwa czekają obecnie na zwrot VAT. Zmieniono wiele zasad i większe wpływy mogą wynikać z faktu, że firmy dłużej czekają na należne im pieniądze, a inne szybciej muszą wpłacać podatek do budżetu. Więc z samego porównania wielkości wpływów nic jeszcze nie wynika, nie można porównywać gruszek ze śliwkami. Poza tym jeszcze nigdy nie było tak wielkich rozbieżności między dochodami państwa zapisanymi w ustawie budżetowej a tymi realnymi. Te prawdziwe w 2017 r. były wyższe, więc to chyba jest powód do radości. Ale świadczy o tym, że rząd nie umie dobrze zaplanować dochodów państwa. Dobrze prognozuje wskaźniki makro, takie jak inflacja czy kurs walutowy, a na końcu wynik się nie zgadza. Czyli o rozjeździe planu i wykonania zadecydowały czynniki, których nie znamy. I najwyraźniej za mało wie o nich także sam rząd. Nie wiemy też, dlaczego, mimo tak dobrej koniunktury, gwałtownie rośnie liczba upadłości przedsiębiorstw. Jak się do niej mają zmiany w systemie funkcjonowania skarbówki? W którym miejscu plan i wykonanie budżetu różnią się najbardziej? Jest zdumiewające, że przez kilka miesięcy mamy nadwyżkę budżetową, a potem nagle wpadamy w deficyt. Nie wiadomo dlaczego? Na razie nie. Dowiemy się w połowie roku, kiedy będzie sprawozdanie z wykonania budżetu 2017 r. Co wiemy na pewno? Że tempo przyrostu wpływów państwa wyhamowało. A wydatki rosną. Do rządzących dociera, że wydajemy za dużo i trzeba zastopować, bo to się musi źle skończyć. Przed wyborami w 2015 r. też straszyliście, a nic się nie stało. Straszyliśmy, bo 500 zł miało być na każde dziecko, co kosztowałoby 40 mld zł. Podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich następne 40 mld zł i pomoc dla frankowiczów kolejne 40 mld zł. Na szczęście PiS zrealizował tylko część przedwyborczych obietnic. Wyborcy i tak są przekonani, że to jedyna partia, która dotrzymuje obietnic. Dlaczego twierdzi pan, że wydajemy za dużo? Przecież mimo to wyrastamy z deficytu. Przed PiS dług publiczny zbliżał się do 56 proc. PKB, przy dopuszczalnej granicy 60 proc., teraz zmalał do 51 proc. z kawałkiem. Nic nie zmalało! W świetnym dla budżetu 2017 r. powiększyliśmy dług o kolejne 25 mld zł, bo niczego w finansach publicznych nie naprawiono. Wskaźnik zadłużenia obniżył się tylko chwilowo dzięki mocnemu złotemu. 40 proc. długu państwa denominowane jest w walutach obcych, więc jak nasza waluta się wzmacnia, dług w złotówkach pozornie maleje. To się już zaczyna zmieniać, dobry trend się odwraca. Jesteśmy za to krytykowani, że nie wykorzystaliśmy dobrej koniunktury. Spośród krajów UE aż 14 miało w 2017 r. nadwyżkę budżetową albo wydały nie więcej, niż zarobiły. Niemcy, Czechy, Szwecja, Holandia i Cypr wydały mniej, niż wpłynęło do budżetu, czyli zmniejszyły swoje długi. Polska już nie jest prymusem. Zadłużenie powiększyło tylko pięć państw: Rumunia, Węgry, Hiszpania, Francja i Polska. Nawet Grecja i Portugalia, najmocniej dotknięte kryzysem, osiągnęły nadwyżkę budżetową. Pozostałe mają deficyty budżetowe zbliżone do zera. Nasz powoli znów się powiększa i rząd to widzi. Dlatego się pogubił i kręci. Nie wie, co ma robić. Premier twierdzi, że wpływy z CIT, czyli podatku dochodowego od przedsiębiorstw, rosną, mimo że stawka dla najmniejszych firm została obniżona z 19 do 15 proc. I te małe firmy, które CIT nie płacą, na wzrost dochodów z tego podatku żadnego wpływu nie mają. Gdyby premier mówił prawdę, najlepszą receptą na kłopoty budżetu byłoby obniżenie stawki CIT dla wszystkich. Dlaczego tego nie zrobi? Zwłaszcza że dla budżetu wpływy z CIT są kilkakrotnie mniej istotne niż z VAT. A dynamika przyrostu wpływów z VAT, jaką obserwowaliśmy w minionym roku, już się nie powtarza. Rosną wpływy z PIT. Tak, razem ze sporym wzrostem zarobków. A także dlatego, że coraz bardziej brakuje ludzi do pracy i przedsiębiorstwa przestały wypychać ich na samozatrudnienie, chętniej dają etaty. Kiedy jednak koniunktura zacznie się pogarszać, grono fikcyjnych, ale korzystniej opodatkowanych przedsiębiorców znów się powiększy i wpływy z PIT zmaleją. Podobnie jak składki do ZUS. Dlaczego koniunktura miałaby się pogorszyć? W trzyletnim planie konwergencji, który Polska właśnie przesłała do Komisji Europejskiej, rząd spowolnienia nie przewiduje. Wynika z niego, że wprawdzie nasze wydatki socjalne są ogromne, ale wpływy też będą rosły. Rząd panuje nad sytuacją. To jest to, co premier mówi, a nie to, co wie. Wie zaś doskonale, że jego prognoza przesłana do Brukseli jest nad wyraz optymistyczna, nierealistyczna. Zarówno bowiem Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak i Bank Światowy, a także szef Europejskiego Banku Centralnego oraz wielkie banki inwestycyjne, na podstawie sygnałów, które płyną z gospodarki światowej, a także niemieckiej, od której nasza jest najbardziej uzależniona, uważają, że szczyt koniunktury mamy już za sobą. Najlepiej było w 2017 r. Teraz świat, a więc także my, będzie się rozwijać nieco wolniej. W przypadku Polski nie ma już mowy o prawie 5-proc. wzroście PKB, jaki odnotowaliśmy w ubiegłym roku, ale bliżej 4 proc. A za dwa, trzy lata możemy liczyć na zaledwie 3 proc. To jeszcze nie kryzys. Nie, normalny cykl koniunkturalny. Więc nie ma powodów do paniki. Są do bardzo poważnego niepokoju. Wydatki państwa i jego wpływy szybko zaczynają się rozjeżdżać. W 2017 r., w którym budżet zarobił najwięcej, a wydatki socjalne były nieco mniejsze, nasze zadłużenie i tak wzrosło. Teraz państwo wyda jeszcze więcej (coraz bardziej kosztowne dla budżetu staj

