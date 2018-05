Plica polonica Ileż nocy nieprzespanych, ileż kartek bez sensu zabazgranych w pogoni za polskością.

Każdy chyba miał w życiu takie momenty, kiedy słuchając czegoś, czytając coś, patrząc na coś, myślał sobie w zachwyceniu: ach, jaka szkoda, że to nie ja skomponowałem, napisałem, namalowałem czy powiedziałem! Nie ma w tym cienia zazdrości. Tylko podziw, radość i uwielbienie. Odczułem je ostatnio, czytając w „Przeglądzie” wywiad Roberta Walenciaka z Marianem Pilotem. Mówi Pilot: „Otóż jestem ja u siebie na Targówku w pubie Stokroć, popijam sobie w doborowym towarzystwie piwko... Leci telewizja, naraz pojawia się prezydent Trump. »Panowie – woła któryś z nas, piwnych – patrzcie, on ma kołtuna na głowie!«. Na co nasza pubowa załamuje ręce: »Panowie, czyście wy zwariowali? Tylko Polacy mają kołtuny! Tylko Polacy!«. Ona mnie oświeciła, natchnęła mnie ta kobieta! Wstrząsnęła mną. (...) PLICA POLONICA. Jest to zjawisko, które przyprawić może o zawrót głowy, zarówno realne, jak irrealne, metafizyczne. (...) W 1600 r. rektor Akademii Zamojskiej wystosował do Akademii Padewskiej, bratniej – bo to Padwa budowała Zamość – zapytanie, co to jest właściwie ten kołtun? No i nie doszli do niczego, prócz tego, że to jest polskie, wyłącznie polskie, arcypolskie: PLICA POLONICA. Tak nazwała nasz kołtun uczona Europa. Niech pan zauważy, że bodaj nie ma żadnego polskiego zjawiska czy produktu, który miałby tak dostojną łacińską nazwę. (...) I każdy Polak ma prawo do kołtuna. Jeśli nie realnego, to mentalnego”. W pierwszej chwili chciałem nawet zaprotestować. Istnieje wszakże również polon (polonium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 84, odkryty i wyodrębniony z rudy uranowej, którą nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie nosiła na własnym karku i wprawdzie dostała za to Nobla, ale i umarła przedwcześnie, bo się napromieniła. Miała co nosić, bo z tony rudy uzyskuje się 0,1 mg polonu. Czymże to jest wobec wagi jednego kołtuna! I to w każdym słowa „ważyć” znaczeniu. Z polonu w mieszaninie z berylem zrobić można jakieś tam źródło neutronów. Kołtun zaś zaważył i waży na całej naszej polskiej rzeczywistości. 0,1 mg do milionów kołtunów – oto prawdziwa proporcja między znaczeniem racjonalnej myśli w Polsce i skołtunionego ducha. Ileż nocy nieprzespanych, ileż kartek bez sensu zabazgranych w pogoni za polskością. Szukałem ci jej i w garnkach, dopóki znawcy Piotr Adamczewski i Andrzej Garlicki nie uświadomili mnie, że cała „polska kuchnia” to zestaw dań ruskich, niemieckich, włoskich... Szukałem w historii, zanim premier Morawiecki nie wytłumaczył mi, że ona raz była, a kiedy indziej znikała, niczym niepewny błędny ognik. Wprawdzie belfer to niewydarzony, ale niemal głowa państwa. Szukałem w naturze, ale okazało się, że nawet podniosły, piastowski orzeł biały to pic i bajka. Istnieje wprawdzie orzeł bielik, ma jednak tylko ogon biały i ewentualnie coś tam jaśniejszego na łbie i podgardlu. Szukałem w Europie, popadłem jednak w intelektualną pułapkę, gdyż ci sami mędrcy zapewniali mnie, że zawsze w niej byliśmy, chociaż okresowo nas nie

