Sławomir Mizerski Mizerski na bis Rząd ostro daje

Wiadomo, jak trudno jest coś komuś dać, jeśli ten ktoś tego żąda, upierając się, że jest mu to koniecznie potrzebne. Dlatego rozumiem rząd PiS, który może nawet byłby skłonny dać protestującym w Sejmie matkom osób niepełnosprawnych to, czego żądają, pod warunkiem że zachowywałyby się rozsądnie i tego nie żądały. Niestety, matki te wykazują brak wyobraźni i koniecznie chcą uzyskać od rządu to, na czym im zależy, a nie to, na czym rządowi zależy, żeby im dać zamiast tego, czego one żądają. Najwyraźniej nie rozumieją, że uparte domaganie się akurat tego, czego nie mogą dostać ze względu na to, że się tego domagają, grozi tym, że rząd w końcu straci wobec nich empatię, na którą z takim trudem się zdobył, lub że wyciągnie z rękawa kolejne świadczenia poprawiające komfort życia niepełnosprawnych i ich opiekunów, np. talony na spływ Dunajcem. I niech matki osób niepełnosprawnych nie mówią, że te talony ich nie zadowalają, bo Beata Szydło niedawno Dunajcem spływała i wszyscy widzieliśmy, że była bardzo zadowolona. Zdaniem rządu protestujący w Sejmie są w tak trudnej sytuacji, że przyda im się wszystko, co dostaną zamiast tego, czego się domagają. Rząd PiS nie raz pokazał, że jest gotów dać Polkom i Polakom wiele, o ile nie będą niczego żądali. Weźmy choćby dane Polakom ulice im. Lecha Kaczyńskiego, skarby kolekcji Czartoryskich czy ławki niepodległości – piękny prezent ofiarowany Polakom w setną rocznicę odrodzenia polskiej państwowości. Jestem przekonany, że gdyby ktoś postawienia tych ławe

