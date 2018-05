red. Polityka i obyczaje Z ostatniej strony

Mocne słowa byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego („Dziennik Gazeta Prawna”): „Mam nadzieję, że [komisja śledcza ds. VAT] szybko zacznie działać. Żądam, żeby mnie wezwano. Uważam, że mamy do czynienia z wielkim kłamstwem vatowskim, które PiS rozpowszechnia od zwycięstwa w wyborach. Jest szyte według tego samego wzoru, co kłamstwo smoleńskie i kłamstwo o »Polsce w ruinie«. Ale ono runie szybciej niż kłamstwo smoleńskie, bo jest łatwo sprawdzalne”. Jerzy Surdykowski apeluje w „Rzeczpospolitej”: „[opozycjo] Olej ten kit, który usiłują nam wciskać, i zacznij mówić prostym, zrozumiałym językiem o państwie, jakie odbudujesz po okresie trwającej obecnie destrukcji. Państwie, w którym sądy są niezawisłe, na stanowiska powołuje się ludzi z kompetentnej i apolitycznej służby cywilnej, a nie z zasobu partyjnych klakierów. W którym publiczna telewizja nie łże jak za komuny. (...) Bo narracja PiS, choć prosta i gładka, jest obraźliwa dla adresata. Nie interesuj się państwem – mówią nam rządzący. Nie bądź obywatelem. W zamian dostaniesz prezenty”. Satyryk z „Sieci” Ryszard Makowski nie może się doczekać: „Doskonale widać, jak potrzebny jest restrykcyjny program Cela+. Zrujnowanym moralnie członkom PO żadna refleksja resocjalizacyjna nie zagraża. Jakby się PiS dobrze sprężyło z tymi zatrzymaniami, toby PO nie miała kogo wystawić w wyborach samorządowych. Tam nie ma uczciwych, są tylko nieprzyłapani”. Krzysztof Skiba, założyciel zespołu Big Cyc, zauważa w rozmowie z „Dużym Formatem”: „Rozbito naszą wspólnotę. Kiedyś mieliśmy przynajmniej wspólne poczucie humoru. Teraz z innych dowcipów śmieją się w zachodniej, a z innych we wschodniej Polsce. Wymowne milczenie i przerażenie, tamta strona nie ma poczucia humoru. My możemy się śmiać ze Schetyny, ale tamta strona z Jarosława nie potrafi”. Rafał A. Ziemkiewicz („Do Rzeczy”) już nie używa epitetu „mainstreamowe media”, teraz to „sekta”: „Narasta więc moralny szantaż, wezwania, by z faszystami, antysemitami, pisowcami zrywać wszelkie kontakty – jako hańbiące i legitymizujące faszyzm. To dlatego »dziennikarze« antypisowskiej trybuny nie zadają już pytań na konferencjach, tylko wznoszą okrzyki w typie »La Pasionarii«, i nie chodzą do mediów innych niż swoje, chyba że po to, żeby z nich natychmiast demonstracyjnie wyjść. Ideą sekty staje się bojkot. Bojkot wszystkiego”. Czyżby zabolało? Prof. Magdalena Środa krytycznie o nowej nadziei lewicy („Wprost”): „Monice Jaruzelskiej brakuje głosu Kościoła, który studziłby nastroje. Bo chyba nie wie, że gdyby Kościół miał mniej głosu w sferze publicznej, to i nastrojów nie trzeba by studzić. Nie jest – deklaruje – radykałką. A szkoda, bo trochę radykalizmu po lewej stronie sceny publicznej by się przydało, skoro jej historyczni przywódcy są oportunistami, jakich mało. Potrzeby uznania praw osób homoseksualnych Jaruzelska nie widzi, bo są ważniejsze sprawy, takie jak wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Co jednak ma piernik do wiatraka?”. O opinii publicznej pisze w „Przeglądzie” Bronisław Łagowski: „Jeśli chcemy wnieść do polityki więcej odpowiedzialności, rzeczowości i rozumu, bardziej powinniśmy dbać o treść opinii publicznej, o jakość dyskusji – stałej, ciągłej, wyczerpującej, w miarę możliwości »zimnej« – niż troszczyć się o taką czy inną poprawność polityczną. W Polsce dzisiejszej opinia publiczna, przy pozorach nieograniczonej tolerancji, przy rzeczywistej kłótliwości, jest niesłychanie monoideowa. Mamy sytuację jak przed wojną: o każde głupstwo wolno się spierać, ale wybór drogi, która zdecyduje o losie narodu, pozostaje poza poważną dyskusją”. Szymon Hołownia przeczytał „Nową Deklarację Ideową ONR” i relacjonuje w „Tygodniku Powszechnym”, co tam znalazł: „Likwidacja demokracji na rzecz rządów jednostek o wysokim »poziomie moralnym«. O

