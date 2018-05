Neurolog wie lepiej! Jeśli ktoś ma szansę powrócić do przytomności, będzie wentylowany i odżywiany – jeśli jego lub jej mózg jest zniszczony w stopniu, który to wyklucza, respirator się odłącza, jako że droga tego nieodwołalnie już nieprzytomnego pacjenta prowadzi wyłącznie do śmierci.

Jestem pod wrażeniem festiwalu pomówień i złorzeczeń ze strony rządów i Kościoła skierowanych do angielskich neurologów, którzy zadecydowali o nieprzedłużaniu mechanicznej wentylacji dwuletniego chłopca Alfiego Evansa, umierającego z powodu wrodzonej choroby wyniszczającej mózg. Nigdy jeszcze skala politycznej nagonki w tego rodzaju, powtarzających się wszak, przypadkach nie była tak wielka. W jakichś spazmach obłudnego „świętego gniewu”, żądzy poklasku tłumu i Bóg wie z jakich jeszcze pobudek, rząd włoski dał dziecku paszport, by przyśpieszyć jego przybycie do Rzymu na zaproszenie papieża Franciszka, a rząd polski też swoją żabią łapkę w tej kuźni podstawił, przebijając bodajże włoskich zelotów, bo oprócz paszportu zaoferował powołanie „grupy wsparcia”. Episkopat zatrząsnął się z trwogi, bełkocąc coś przy tym o zabójstwie, a prezydent oskarżył lekarzy z Liverpoolu o złą wolę, wzywając do „ratowania dziecka”. Zdążył też umierającemu chłopcu, bardzo taktownie, pożyczyć powrotu do zdrowia. Premier Szydło nareszcie nazwała rzecz po imieniu, czyli cywilizacją śmierci. My, katolicy, szanujemy życie i leczymy chore dzieci, a libertyński i bezbożny Zachód dzieci, rzecz jasna, zabija. Nie wiem, jak trzeba być nieprzyzwoitym, by imputować lekarzom, że chcieli uśmiercić dziecko, zamiast je leczyć. Nie zamierzam poświęcać cennego miejsca na omawianie politycznego fenomenu, jakim jest ten konglomerat cynizmu, ignorancji, populizmu i bezczelności – niechaj to wyliczenie epitetów je zastąpi. Wolę powiedzieć parę słów na temat przerywania terapii, a zwłaszcza mechanicznej wentylacji osób w stanach komatycznych, czyli w śpiączce. Problem z wyłączaniem respiratora jest tak stary jak ten cudowny wynalazek. Od połowy XX w. wiele się w tym względzie nauczyliśmy i wiele się też zmieniło. Dziś respirator odłącza się z dużą rutyną, bo istnieją dobrze przetestowane protokoły i procedury podejmowania takich decyzji, a i diagnostyka czynności mózgu jest tak rozwinięta, że tylko w niewielkiej liczbie przypadków lekarze mają wątpliwości, czy dany pacjent ma szanse, czy nie ma szans na „wybudzenie”, czyli przywrócenie niektórych wyższych funkcji kory mózgowej, związanych z odczuwaniem, percepcją zmysłową i świadomością. Jeśli ktoś ma szansę powrócić do przytomności, będzie wentylowany i odżywiany – jeśli jego lub jej mózg jest zniszczony w stopniu, który to wyklucza, respirator się odłącza, jako że droga tego nieodwołalnie już nieprzytomnego pacjenta prowadzi wyłącznie do śmierci. Bo nieprzytomne leżenie pod respiratorem, bez szans na poprawę, to powolne umieranie – przedłużanie tego procesu niczemu dobremu nie służy i nie jest celem medycyny. A jednak terapii zaprzestaje się zawsze z bardzo dużym marginesem czasowym, często znacznie przekraczającym rok. Może się bowiem zdarzyć błąd w diagnozie albo jakiś medyczny „cud”. Odłączeń dokonuje się każdego dnia setki na całym świecie. Czasami (ale rzadko) decyzje takie są kontestowane przez rodziny, które skarżą lekarzy i szpitale, próbując zapobiec ograniczeniu lub zaprzestaniu terapii ich bliskich. Zwykle w sprawach tego rodzaju rodziny przegrywają, bo też i decyzje o odłączeniu respiratora podejmowane są z wielką starannością i odpowiedzialnością, w oparciu o ścisłe kryteria medyczne i rekomendacje bioetyczne. Błędy zdarzają się tu doprawdy nieczęsto. Takim błędem może być nieuwzględnienie woli pacjenta albo niedostateczna konsultacja z rodziną, niemniej jednak zdanie rodziny nigdy nie jest rozstrzygające, nawet w przypadku dzieci. O ile bowiem pacjent ma prawo odmówić leczenia, o tyle ani on, ani rodzina nie mają możliwości wymusić na lekarzach działań, które oni sami uzna

