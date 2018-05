red. Polityka i obyczaje Z ostatniej strony

Polityka Krzysztof Varga przeczytał wywiad rzekę z prymasem Wojciechem Polakiem i komentuje w „Dużym Formacie”: „Ja w zasadzie jestem za Polakiem, w przeciwieństwie do wielkiej rzeszy Polaków, którzy takich Polaków jak Polak nienawidzą, jednakowoż nie mogę mu zgotować owacji, bo jak się wczytać w jego słowa, to widać, iż błona dogmatu mu oczy zasłania. (...) Kluczowe są w tej książce padające nieustannie słowa: »Kościół powinien« oraz »powinniśmy«.

Nie głosi Polak: »rozliczymy się«, »przepraszamy«, »zadośćuczynimy«, nie musi nawet tego robić, bo przyzwyczajeni już do obłej mowy będziemy radośnie ukojeni słowem »powinniśmy« – jak ktoś umiera z głodu, byle okruch chleba przywita z pocałowaniem ręki, nawet jeśli to ręka oprawcy". Robert Mazurek kwestionuje, że zamknięcie rubryki „Z życia koalicji", którą wraz z Igorem Zalewskim prowadzili w tygodniku „Sieci", ma coś wspólnego z pieniędzmi, jak zapewnia Michał Karnowski z tygodnika. Na pożegnanie cytat z cennej rubryki: „Taka scenka: nasz cokolwiek kojarzony z polityką znajomy w stroju organizacyjnym (garnitur, krawat etc.) wchodzi do sklepu monopolowego przy ul. Wiejskiej, vis-à-vis Sejmu. Kupuje Bourbona i słyszy: »Torba zwykła czy nie?«. »A jaka jest niezwykła?« – dopytuje, bo zdurniał. »Nieprzezroczysta, bo posłowie sobie nie życzą, żeby było widać, co kupują«". Felietonista „Gazety Polskiej" Jacek Liziniewicz próbuje być pragmatykiem w sporze o aborcję: „pierwszą konsekwencją zaostrzenia prawa będzie rosnąca popularność lewicy, a co za tym idzie – przyspieszenie powrotu do władzy ludzi spod znaku czerwonej flagi. Ochrona życia tych osób, które uratowalibyśmy w tej kadencji, może kosztować życie tysięcy niewinnych w przyszłości. Warto brać taką możliwość pod uwagę, rzucając wojujące hasła. (...) Droga na skróty często bowiem prowadzi na manowce". Podobnie jak pokrętna logika. Prof. Marcin Król w rozmowie z „Newsweekiem" o ewentualnej kontrrewolucji: „Tylko kim ją robić? Jeśli na tle polityków opozycji o głowę wyrasta Robert Biedroń, owszem miły, kulturalny i cywilizowany człowiek, ale bez politycznego ciężaru, to marnie widzę kontrrewolucję. Pani [Barbara] Nowacka też jest bardzo szlachetną osobą, tylko buduje tę lewicę i buduje. Ile to jeszcze potrwa? Poza tym nawet jeśli udałoby się wcielić w życie myślenie życzeniowe o zjednoczeniu całej opozycji, to kto stanie na jej czele? Proszę wyobrazić sobie Polskę po 1918 roku bez Piłsudskiego". Jerzy Surdykowski w „Rzeczpospolitej" o dwóch złych scenariuszach: „Jeśli [Unia] pogodzi się z kosmetycznymi ustępstwami, jakie coraz to przywozi do Brukseli niezmordowany minister Czaputowicz, to zaprzeczy podstawom, na których została ufundowana. Nie będzie to już związek państw demokratycznych, do którego wstępowaliśmy; będzie to gremium, które tylnymi drzwiami wpuszcza putinowskie metody rządzenia i pozwala im na destrukcję demokracji nie tylko w Polsce. Jeśli postawi się i zażąda głębszych zmian, doprowadzi nie tylko do obcięcia zbawczych dla polskiej gospodarki funduszy. Roznieci nastroje antyeuropejskie przynajmniej u nas i na Węgrzech, a zachodni liderzy okażą się bardziej skłonni do przyśpieszenia odrywającego ich nareszcie od zapóźnionego Wschodu". Jan Rokita („Wprost") widzi protest niepełnosprawnych tak: „Iwona Hartwich i jej bojowniczki pozwalają nam w krzywym zwierciadle zobaczyć prawdziwy obraz naszej polityki. Trzeba w niej okazywać cynizm i nie mieć skrupułów. Nieważne, że dzieci te na nic nie mają wpływu, cierpią przy tym i traktowane są jak rzeczy służące do prowadzenia brutalnego piaru. Ale jeśli się ich użyje, to jest się w stanie psychologicznie sterroryzować całe państwo i niemal wszystkie media. (...) Szantaż współczucia jest bowiem bronią masowego rażenia". Stronę dalej Magda Papuzińska kończy swój tekst: „No jasne, niech nam znikną z oczu, wrócą do swojej przepaści i n

