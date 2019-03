Solidarność była wielonurtowa Związek z partią czy z historią Kto ma prawo do dziedzictwa wielkiej Solidarności? I gdzie dziś znajdziemy idee, o które walczono w latach 80.?

Akcja protestacyjna nauczycielskiej S przeciwko polityce rządu PiS w oświacie – a konkretnie: przeciwko odmowie podwyżek pensji nauczycieli – jest niezmiernie rzadkim przypadkiem otwartego konfliktu pomiędzy NSZZ Solidarność i obecną władzą. Na ogół związek, któremu przewodzi Piotr Duda, idzie ręka w rękę z partią Jarosława Kaczyńskiego i rządem Zjednoczonej Prawicy. Jestem przekonany, że kierownictwo Solidarności takie właśnie relacje uważa za optymalne i czerpie z nich duże korzyści. Chętnie także uniknęłoby aktualnego konfliktu. W obliczu wzburzenia środowiska nauczycielskiego, które czuje się lekceważone przez rządzących, i wobec determinacji ZNP, który nie waha się sięgnąć po broń strajkową, oznaczałoby to jednak zupełną marginalizację Solidarności w środowisku nauczycielskim, a przecież i tak związek Piotra Dudy ma w nim nieporównanie mniejsze wpływy niż ZNP. NSZZ Solidarność zawsze miała bliskie relacje z Prawem i Sprawiedliwością. W 2015 r. weszły one w nową fazę. Andrzej Duda w wyborach prezydenckich uzyskał formalne poparcie związku. W wyborach parlamentarnych związek także przyczynił się do zwycięstwa PiS. Jest pewną przesadą nazywanie obecnej Solidarności przybudówką rządzącej partii, gdyż zachowuje ona autonomię i w drugorzędnych kwestiach różni się czasem z rządem, ale w sprawach o podstawowym znaczeniu panuje harmonia i zgodność interesów. Obecną Solidarność śmiało można więc uznać za część obozu „dobrej zmiany”. Związek jest potrzebny partii i partia, zwłaszcza kiedy sprawuje władzę w państwie, jest potrzebna związkowi. Obniżenie wieku emerytalnego, wbrew realiom demograficznym i długofalowemu bezpieczeństwu polskiego systemu emerytalnego, zakaz handlu w niedzielę i faktyczne zaniechanie reformy górnictwa to wkład NSZZ Solidarność w program Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie będzie on miał negatywne skutki dla państwa i obywateli. Liderzy obecnej S z dumą powołują się na wielkie dziedzictwo Solidarności. Nierzadko też przedstawiają związek jako wyłącznego depozytariusza tego dziedzictwa. Te pretensje są w oczywisty sposób nieuzasadnione. Solidarność, która zrodziła się w trakcie wielkich sierpniowych strajków w 1980 r. i w okresie swych największych wpływów w społeczeństwie zrzeszała 10 mln Polaków, była fenomenem niespotykanym nie tylko w historii naszego kraju, ale także tej części świata, która w wyniku drugiej wojny światowej znalazła się pod dominacją Związku Radzieckiego. Ten masowy ruch społeczny przybrał formę związku zawodowego i wymiar związkowy był w nim bardzo ważny, jednak wyrażał również niepodległościowe, demokratyczne i obywatelskie aspiracje wielkiej części polskiego narodu. To przede wszystkim z tego powodu został uznany na Kremlu i przez przywódców PRL za śmiertelne zagrożenie. To dlatego podjęto decyzję zniszczenia Solidarności i wprowadzono stan wojenny. Wielka Solidarność była wielonurtowa, zróżnicowana ideowo i politycznie. Było oczywiste, że po osiągnięciu najważniejszych narodowych celów nierealne będzie utrzymanie jej jedności – chociaż z pewnością jej podział mógł dokonać się w lepszym stylu. Podtrzymywanie tezy, że obecny związek Solidarność to nic innego jak prosta kontynuacja wielkiej Solidarności z lat 1980–81, ma tyle wspólnego z prawdą, co twierdzenie, iż niewiele ponad pół miliona (taka jest liczebność obecnej NSZZ Solidarność) to tyle samo, co 10 mln (przybliżona liczba członków S w pierwszej połowie 1981 r.). Czy to znaczy, że NSZZ Solidarność Piotra Dudy nie ma nic wspólnego z wielką Solidarnością z początku lat 80.? To także nie byłaby prawda. Od czasu powtórnego zarejestrowania NSZZ Solidarność – 17 kwietnia 1989 r., w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu – zachowana pozostaje organizacyjna ciągłość związku. Kolejne jego władze były wybierane zgodnie ze statutem. W historycznej Solidarności byli także ludzie,

