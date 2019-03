Anna Dąbrowska TVP: rachunki i porachunki Żmijowisko Mówi polityk PiS: „Paczka i Pałka dołączyli do zarządu, a Kura walczy z nimi brudnymi metodami. Ma zielone światło od szefa wszystkich szefów i zachowa złoty głos”. Brzmi jak gangsterska rozgrywka, a dzieje się to na szczytach publicznej telewizji.

Marek Kwiatkowski, Jacek Domiński/Reporter, 123rf Kłótnie i walki w obozie władzy, jak te w TVP, pokazują, że rosną napięcia i nikt już nie jest pewny swego. Wszystko rozegrało się w ciągu tygodnia. Andrzej Duda dostał do podpisania ustawę, która pozwala na zasilenie TVP i Polskiego Radia kwotą 1,2 mld zł jako tzw. rekompensatę za ulgi w płaceniu abonamentu. Kurski – jak relacjonują ludzie z TVP – był pewny, że prezydent szybko ją podpisze. Ale Duda wcale się nie spieszył, tylko – jak mu się wydawało – wykorzystał okazję, aby zadbać o swoje wpływy przy Woronicza, wprowadzając bliskich sobie ludzi do kierownictwa telewizji. Powodem było choćby to, jak TVP traktuje głowę państwa: w ostatniej „Szopce noworocznej” prezydenta przedstawiono jako Adriana.

Andrzej Duda chciał odwołania Jacka Kurskiego (zwanego Kurą), co dla prezesa PiS było jednak żądaniem zbyt zuchwałym. Trzy dni przed terminem na podpisanie ustawy Rada Mediów Narodowych (RMN) powołała do zarządu TVP Marzenę Paczuską (zwaną Paczką), byłą szefową „Wiadomości”, a także Piotra Pałkę, który wcześniej rozwiązał umowę na doradzanie prezydentowi. – Wprowadzenie Paczki do zarządu kosztowało nas 1,2 mld zł, ale prezydent się upierał – mówi nasz rozmówca w PiS. Jak twierdzą nasi informatorzy, na wiadomość o awansie dla Paczuskiej pobladł wicepremier Piotr Gliński. Zapamiętał jej, że kiedy kierowała „Wiadomościami”, wyemitowała materiał ze słynnymi strzałkami opisującymi rzekome „niejasne” powiązania NGO, w tym tych, w których pracuje żona wicepremiera. Gliński miał nawet zagrozić dymisją, ale Kaczyński zbytnio się nie przejął i miał do niego rzucić: „To składaj dymisję”. Aby załagodzić sytuację, zgodził się na dołączenie do zarządu trzeciej osoby, Piotra Pałki. Swoi i bardziej swoi RMN odwołała za to Macieja Staneckiego, nieformalnego przedstawiciela Kukiza we władzach TVP. Ten jednak szybko stracił poparcie Ruchu, bo muzyk doszedł do wniosku, że Stanecki bezwarunkowo ulega Kurskiemu. Kukiz zgodził się, aby od teraz Piotra Pałkę uznawać za swojego człowieka przy Woronicza. PiS świadczy drobne usługi na rzecz rockmana, bo Jarosław Kaczyński sądzi, że muzyk jesienią znów dostanie się do Sejmu. Dlatego dba o dobre relacje z ewentualnym przyszłym koalicjantem. W konstruowanie nowych władz TVP był też zaangażowany premier i przyjął je z zadowoleniem. Choć Mateusz Morawiecki publicznie nigdy nie odważył się recenzować poczynań Kurskiego, to był mocno poirytowany stylem prowadzenia przez niego publicznej telewizji. Ostatnio szczególnie, kiedy „Wiadomości”, stając w obronie pensji szefa NBP i jego dwóch współpracowniczek, chciały pokazać, ile zarabiają szefowie prywatnych banków. – I „przypadkiem” chcieli pokazać sowite zarobki byłego prezesa banku Mateusza Morawieckiego. Interwencja premiera była w tej sprawie skuteczna – mówi osoba z TVP. Kontrolowana przez PiS Rada Mediów Narodowych to jedyne ciało, które może powoływać i odwoływać prezesów. Na pięcioro członków troje to posłowie PiS: szef Rady Jacek Czabański, Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk. Są jeszcze Juliusz Braun (z rekomendacji PO, były prezes TVP) i Grzegorz Podżorny (z nadania Kukiz’15). – Przy tym układzie sił to oczywiste, że bez pozwolenia z najważniejszego gabinetu przy Nowogrodzkiej żadne zmiany w zarządzie nie mogą być przeforsowane – słyszymy z centrali partii. Lichocka i Czabański też zgłaszają do Kurskiego liczne zastrzeżenia, a ponad dwa lata temu zagłosowali za odwołaniem go. Tyle że jeszcze tego samego dnia najważniejszy widz TVP – Jarosław Kaczyński – kazał im tę decyzję odwołać. Poszerzenie zarządu TVP było symbolicznym, choć – jak się okazało w kilka dni – chwilowym osłabieniem władzy Jacka Kurskiego. Do współrządzenia telewizją dano mu byłą szefową „Wiadomości”, którą usunął ze stanowiska, i wyrzuconego przez niego w atmosferze konfliktu dziennikarza i dyrektora. Podwójna potwarz dla prezesa TVP. Przy Woronicza zawrzało. Komentatorzy pisali: „Kurski słabnie w TVP”, bo faktycznie stracił swój złoty, decydujący głos. Dwoje świeżo powołanych członków zarządu dostało moc przegłosowania go dwa do jednego. Wiadomo było, że Kurski tak tego nie zostawi. W powietrzu wisiało też pytanie, jak na to wymuszenie przez prezydenta zmian w TVP ostatecznie zareaguje Jarosław Kaczyński? – Andrzej Duda powinien się liczyć z konsekwencjami, kiedy wymusza coś na Jarosławie. Wiadomo, że kiedy jedną ręką podpisywał ustawę o kasie dla TVP, to za chwilę druga, którą dosięgnął zarządu telewizji, zostanie mu obcięta – słyszymy z okolic PiS. Czołganie Kurski natychmiast przystąpił do czołgania dokooptowanych wiceprezesów. Relacjonuje osoba znająca kulisy pierwszego, zaraz po ich powołaniu, zarządu TVP: – Leciały mocne teksty. Kurski chciał im pokazać swoją siłę, zrobić z nich awanturników i hamulcowych dobrej zmiany w TVP. Szukał argumentów, z którymi może pobiec do Jarosława, aby któreś z nich odwołać i broń Boże nie dawać Paczce do zarządzania Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zresztą podobno Kaczyński już wcześniej dał Kurskiemu gwarancję, że informacje zostają pod jego kontrolą. To czołganie wyglądało tak, że na kilka godzin przed posiedzeniem zarządu zasypywał ich tysiącami stron dokumentów i liczył na szybkie głosowanie, bez dyskusji, pod jego dyktando. Kiedy zgłaszali jakieś uwagi, Kurski się obrażał, w końcu przegłosowali go w sprawie przełożenia jakiegoś punktu posiedzenia na kolejny zarząd, który miał się odbyć za dwa dni robocze. Pierwszy raz w historii swojej prezesury Kurski przegrał w głosowaniu. – Ostentacyjnie zerwał posiedzenie i wyszedł, lojalni wobec niego dyrektorzy namawiali nowych wiceprezesów, aby poszli do niego, przeprosili i zgodzili się na reasumpcję głosowania. Istny absurd – relacjonuje osoba z Woronicza. Paczuska i Pałka uznali, że albo teraz, na starcie, zacznie się z nimi liczyć, albo zrobi z nich atrapę. W poniedziałek wieczorem ludzie Kurskiego wysłali informację o kolejnym zarządzie nazajutrz, mimo że było już zaplanowane dokończenie poprzedniego. W dodatku nie przysłali wszystkich potrzebnych materiałów. Paczuska i Pałka zaprotestowali przeciwko zwołaniu tego zarządu, uznając, że nie ma podstaw prawnych do jego zwołania. We wtorek 19 marca Kurski sztuczkami formalnymi doprowadził do zwołania posiedzenia, które było wcześniej oprotestowane przez wiceprezesów. Z tego powodu Paczuska i Pałka zaczęli wstrzymywać się od głosów i tak Kurski znów przegrywał, a zarazem zbierał argumenty, że „z tą dwójką nie da się pracować”. Oni nie chcieli iść na totalne zwarcie, więc w pilnych głosowaniach, których odłożenie mogłoby narazić spółkę na straty, podnieśli razem z Kurskim rękę. Tak zgodnie we trójkę przegłosowali zakup praw na niedzielny wyścig Roberta Kubicy i zgodę na otwarcie TVP Wilno. Podpisaniem umowy o współpracy MSZ i TVP w sprawie rozwijania tego kanału Kurski chwalił się przed kamerami w czwartek. Kilka godzin później rada nadzorcza telewizji zawiesiła Piotra Pałkę. W trzyosobowej radzie są ludzie, którzy swój ośrodek lojalności ulokowali przy Nowogrodzkiej: jej szef Maciej Łopiński, wierny druh Kaczyńskiego, który od czasów gdańskich sympatyzuje z Kurskim, Radosław Włoszek, były współpracownik poseł Beaty Szydło, oraz Przemysław Tejkowski, przyjaciel z podstawówki Joachima Brudzińskiego. Kurski argumentował przed RN, że Pałka wytoczył TVP proces. Od kilku miesięcy sądzi się z Telewizją i żąda odszkodowania (trzymiesięcznej pensji) za zwolnienie dyscyplinarne. Pałka do czerwca 2018 r. pracował w biurze programowym TVP, był komentatorem politycznym w mediach, prowadził program w TVP Info. Został zwolniony po tym, jak w zeszłym roku do konkursu Debiuty na festiwalu w Opolu dopuszczono piosenkę „Siła kobiet” zespołu Girls on Fire, która w dodatku wygrała konkurs. Problemem jest to, że w jej klipie nawiązywano do czarnych marszów kobiet. Tylko że – jak ujawnił „Fakt” – Pałka nawet nie wybrał tego zespołu do konkursu. Piosenki bronił za to reżyser i szef rady artystycznej festiwalu Konrad Smuga. Ale to Pałka stał się kozłem ofiarnym złożonym na ołtarzu dobrych relacji Kurskiego z częścią PiS. Smuga ma mocną pozycję w TVP, Kurski mówi o nim „mistrz polskiej rozrywki”, a lista jego zleceń dla telewizji wciąż się wydłuża (m.in. sylwester TVP, „Rolnik szuka żony”). Co nie bez znaczenia, jest też bliskim znajomym Joanny Klimek, żony prezesa. Jak twierdzi nasz informator obecny na tamtym posiedzeniu rady nadzorczej, Czabański, który stoi za powołaniem Pałki do zarządu, miał tłumaczyć, że o tym procesie nic nie wiedział. Brzmi to jednak mało wiarygodnie, najwidoczniej uznał, że skoro Kurski przeprowadza atak w tak bezceremonialny sposób, ma na to przyzwolenie z Nowogrodzkiej. Smaczku sprawie dodaje fakt, że podobno Pałka deklarował na posiedzeniu RN, że jest gotów na szybkie, w tym polubowne, zakończenie procesu, ale – jak widać – nie to było dla RN najważniejsze. Szukanie haków Kurski, który wnioskował też o odwołanie z zarządu Marzeny Paczuskiej, wyciągnął kolejną amunicję. Wyposażony w stenogramy z posiedzenia zarządu, których zresztą nie chciał udostępnić nowym wiceprezesom, przekonywał radę nadzorczą, że Paczuska i Pałka wstrzymali się od głosu, bo chcieli zablokować zakup scenografii do serialu „Ludzie i bogowie” opowiadającego losy tzw. oddziału likwidacyjnego Kedywu Armii Krajowej. Oni z kolei – że Kurski przeprowadził to głosowanie z rażącym naruszeniem regulaminu, według którego działa zarząd. Jak podał Wojciech Wybranowski w „Do Rzeczy”, „czarę goryczy przelał fakt, iż na tym samym posiedzeniu zarząd głosami Pałki i Paczuskiej nie wyraził zgody na emisje tzw. billboardów sponsorskich przed, po, w przerwie i w związku z meczami reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Telewizja musiała zdjąć przewidziane do emisji billboardy sponsorskie kilku firm, co może ją kosztować utratę około siedmiu milionów złotych”. Jednak nasze źródło twierdzi, że nowym wiceprezesom oczywiście chodziło o pokazanie Kurskiemu, że nie będą jego paprotkami, ale też o ich odpowiedzialność prawną za wydatki TVP. – Oni mieli wątpliwości co do umowy na zakup tej scenografii, ale w narracji Kurskiego, która przemawia do serca PiS, byli przeciwko patriotycznemu serialowi. Tłumaczyli radzie, że nie może być tak, że dostają papiery chwilę przed zarządem i muszą głosować, nie wiedząc nad czym, a Kurski na to, że działają na finansową szkodę firmy, czyli wizerunkową PiS – mówi osoba znająca kulisy rady nadzorczej. Jacek Kurski natychmiast zadbał o odpowiedni przekaz w tej sprawie. Podał do zaprzyjaźnionego „Super Expressu”: „Nawet siedem milionów złotych może stracić Telewizja Polska z powodu konfliktu w zarządzie” – i dalej: „Nowi członkowie zarządu blokowali bez powodu kolejne decyzje”. Trudno się w tym połapać: Pałka poleciał za proces z telewizją czy za blok

