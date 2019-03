Poprawki krawieckie Znajomy historyk twierdzi, że coś takiego jak polityka historyczna w ogóle w przyrodzie nie występuje.

Co to jest polityka historyczna? Jest to manipulowanie historią w celach politycznych. Znajomy historyk twierdzi, że coś takiego jak polityka historyczna w ogóle w przyrodzie nie występuje. – Polityka historyczna to oksymoron. Albo historia, albo polityka. Albo uprawia się naukę, albo propagandę – mówi. Całkowicie się z nim zgadzam. Tym niemniej to coś, co potocznie nazywa się polityką historyczną, jest coraz bardziej obecne i natrętne. Panoszy się i rozpycha zwłaszcza od 2015 r., kiedy władzę objęła prawica. Dla niej tzw. polityka historyczna to pasmo zachwytów nad samym sobą. Wciąga się w to uczelnie, instytuty, teatry, wydawnictwa, media, muzea, samorządy, ministerstwa. Za tym stoi armia ludzi, ich kariery, interesy, dorobek, tytuły naukowe, apanaże, a także instytucje, fundacje, kolosalne nakłady, np. w planie jest 30 filmów o problematyce polityczno-wychowawczej, część z nich wspieranych finansowo przez władze. (Media podają, że film „Kurier”, który okazał się filmem przeciętnym, kosztował 17 mln i powstał tylko dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury). Polityką historyczną jest wszystko, od zmiany portretów na korytarzu ministerstwa po zmiany nazw samolotów i ulic. Już tylko krok dzieli nas od zmiany nazwy miast i miasteczek. Radzę uważać na Katowice. Przemysł polityki historycznej pracuje pełną parą, choć nie z taką samą intensywnością we wszystkich krajach, np. w Czechach nie jest to problem. Biedni ci Czesi – nie mają historii. Duża część produkcji idzie na eksport, musimy pokazać światu prawdziwą prawdę o nas. Nikt tego za nas nie zrobi, bo któż wie o nas więcej niż my? Może to być prawda o wojnie światowej, o zbrodniach niemieckich („a nie nazistowskich”), o żołnierzach wyklętych, o Białorusinach, o Rosjanach, Ukraińcach, sąsiadach, o Geremku, Wałęsie, o zamordowanych prezydentach – Polski i Gdańska. Czymże więc jest to „coś”, co potocznie rozumie się jako politykę historyczną? Wyjaśnię na moim przykładzie. Ja zostałem w czasie wojny ocalony, a moi rodzice – zdradzeni. Polityka historyczna wymaga, żebym opowiadał o tym pierwszym. Ot, i cała tajemnica. Polityka historyczna – polska, izraelska, rosyjska, niemiecka, każda – jest po prostu szyciem garnituru, w którym jest nam najbardziej do twarzy. Jeśli dana historia źle na nas leży, tu ciśnie, tam się marszczy, to robimy poprawki krawieckie. To doprowadziło do ustawy, która przewidywała karę więzienia za poglądy i przyniosła naszemu krajowi niepowetowane straty (choć premier Morawiecki uważa, że to był „gigantyczny sukces”). Czasami trudno udawać ślepego i głuchego. Takie wydarzenia jak zakłócanie obrad konferencji naukowej w Paryżu na temat badań nad Zagładą czy też głosy domagające się pozbawienia subwencji Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Polsce, bo jego badania lub autorzy komuś nie odpowiadają, czy wreszcie kiedy trzyma się na muszce muzea – nie pozwalają udawać, że nic się nie dzieje. A dzieje się, oj, dzieje. Prof. Piotr Gontarczyk (IPN) w przeddzień konferencji w Paryżu poddał w radiu Wnet miażdżącej krytyce książkę Barbary Engelking i Jana Grabowskiego „Dalej jest noc”, do czego oczywiście ma prawo. Oto jego słowa: „Naukowa mistyfikacja, kłamliwe, zmanipulowane, niewiarygodne, żenada, nożyczkami pisane, rasizm źródłowy” – to tylko niektóre jego komplementy pod adresem tej książki. („Rasizm źródłowy” to według Gontarczyka większe zaufanie do źródeł żydowskich niż innych). Nic dziwnego, że oburzeni słuchacze wnet znaleźli się w Paryżu i pokazali „historykom”, gdzie raki zimują. A wywiadowca radia Wnet pytał, jak to możliwe, że te książki ukazały się ze wsparciem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Trzeba sprawdzić, kto personalnie podjął taką decyzję – mówił. Nie wątpię, że wnet sprawdzi. Dr Karolina Wigura, autorka, którą wysoko cenię, zamieściła niedawno („Dziennik Gazeta Prawna”, 22 lutego) ciekawy artykuł pt. „Licytacja na krzywdy”, w kt

