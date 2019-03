Wstają widma Obalić wyniki badań można tylko innymi badaniami, które wykazałyby miałkość lub mylność przyjętych hipotez lub błędy w analizie, czyli przewodzie naukowym.

Warto powrócić do pamiętnej konferencji naukowej „Nowa polska szkoła w historii Holokaustu”, która pod koniec lutego odbyła się w Paryżu. „Antypolski sabat za francuskie pieniądze” – pod takim tytułem opisał ją w „Gazecie Polskiej” (10/19) Grzegorz Wierzchołowski. Sympozjum to było przerywane zarzucającymi prelegentom kłamstwo, obraźliwymi i antysemickimi okrzykami, tupaniem i gwizdami grupy Polaków, wśród których poznać było można patrona duchowego klubów „Gazety Polskiej” w Paryżu ks. infułata Stanisława Jeża. Następnego dnia francuskie media, zarówno lewicowe, jak i prawicowe, zrelacjonowały jednomyślnie wypadki z najwyższym oburzeniem, nie szczędząc rzeczywiście awanturnikom takich określeń jak „chuligani” czy „antysemici”. Głos zabrała nawet francuska minister. Zacznijmy od tego, iż oczywiście wyniki czyichś badań naukowych mogą się podobać lub nie. Jednak w przeciwieństwie do sporów, czy Iksiński jest świnią, nie wystarczy tu plwocina, najszczersze widzimisię, a nawet powoływanie się na Boga, honor i ojczyznę. Obalić wyniki badań można tylko innymi badaniami, które wykazałyby miałkość lub mylność przyjętych hipotez lub błędy w analizie, czyli przewodzie naukowym. Jeżeli tego uczynić się nie da, trudno, choćby ze zgrzytaniem zębów musimy je przyjąć i ewentualnie czekać, aż pojawią się nowe przesłanki pozwalające na zweryfikowanie lub zmarginalizowanie dotąd ustalonych faktów. W tym miejscu niestety natrafili nasi „prawdziwi Polacy” na ciężki orzech do zgryzienia. Prace bowiem Jana Grabowskiego czy Barbary Engelking, w tym pomnikowe „Dalej jest noc” o pomocy znacznej części ludności polskiej w eksterminacji Żydów, należą do najstaranniej i najszerzej udokumentowanych w całej polskiej powojennej produkcji historycznej. Nic więc dziwnego, że „polemika” zwekslowana zostaje w krainę obłędu. „Francuska minister (...) wystosowała żądanie do Gowina – pisze Dawid Wildstein – by zajął się polskimi antysemitami, którzy przeszkadzają Grossom i innym Grabowskim wygłaszać swoje brednie na paryskich konferencjach. Przyznam, że tym razem udało się mnie zaskoczyć. Hipokryzja Zachodu to rzecz nagminna. Niemniej nie sądziłem, że minister kraju, w którym antysemityzm jest realnym problemem, ośmieli się oskarżać Polskę”. Konferencji w tym tekście dotyczy tylko jeden pusty epitet „brednie”, zawarte jest natomiast jedno kłamstwo – minister nie oskarżała Polski, a tylko bandę naruszającą porządek i prawo francuskie – i jedno niedopowiedzenie, że owo prawo karze wystąpienia antysemickie. Jeszcze dalej posuwa się Wierzchołowski. Sympozjum paryskie organizowało podług niego CNRS – Krajowe Centrum Badań Naukowych (w rzeczywistości EHESS – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – nie chciało mu się sprawdzić). Pisze więc: „16 października 1939 r. w Lesie Szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim Niemcy rozstrzelali 30 polskich księży przywiezionych z więzienia w Starogardzie oraz 17 księży z powiatu tczewskiego. Cztery dni później, 20 października, w ten sam sposób i w tym samym miejscu dokonano egzekucji 54 polskich nauczycieli z powiatu starogardzkiego oraz 44 Polaków z Pelplina. W tych samych dniach (konkretnie 18 października 1939 r. – przypomnienie LS) we Francji dekretem prezydenta Alberta Lebruna powołano do życia ośrodek naukowy CNRS”. Co ma piernik do wiatraka? Czyżby to naukowcy z CNRS strzelali do polskich księży? Toż sam Wierzchołowski pisze, że Niemcy. Gdzie Rzym, gdzie Krym? Doprawdy: bez wodki nie rozbieriosz. A jest jeszcze opluwacz na każdą okazję Piotr Lisiewicz. Ten ci

