Jak głosowali Polacy za granicą

98 234 głosy w wyborach do PE oddali Polacy za granicą (uprawnionych do głosowania poza Polską było ponad 111,6 tys. wyborców). Głosy te dolicza się do okręgu warszawskiego. Za granicą wygrała Koalicja Europejska – 36,7 proc., 29,1 proc. wyborców głosowało zaś na PiS. Wiosna Biedronia zdobyła ponad dwa razy lepszy wynik niż w kraju – 14,7 proc., a Konfederacja potroiła notowania, uzyskując 13,1 proc. głosów. Kukiz dostał 2,6 proc., tyle samo Lewica.

Inaczej sytuacja wyglądała w samym okręgu chicagowskim, gdzie PiS – już tradycyjnie – zdeklasował rywali, zdobywając aż 70,4 proc.