Ludzia i ki że

Czyta człowiek raz, drugi i oczy przeciera. Gdzie tu podstawy do komandorii?

Prezydent Andrzej Duda uhonorował pośmiertnie Stanisława Ludzię Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Z tej okazji arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił mszę za zmarłego. Kto to jest Duda, mniej więcej wiadomo – zatwierdzacz pisowskich ustaw i telewizyjny Adrian. Kto to jest Jędraszewski – również – ten, który odczuwa miłość chrześcijańską do księży pedofilów sprowadzonych przez perfidnych małolatów i małolatki na złe drogi. Kim był jednak Stanisław Ludzia – normalny człowiek nie wie nic ponadto, że to obecnie komandor, czyli Kamienny Gość (nie mylić z komandorem zakonu rycerskiego).