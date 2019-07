Toną najczęściej mężczyźni

Tylko w czerwcu utonęło w Polsce 113 osób (w ostatni weekend aż 14). A to dopiero początek wakacji. Co roku ginie w ten sposób około pół tysiąca osób, z czego zdecydowaną większość, bo blisko 90 proc., stanowią mężczyźni. W 2018 r. policja odnotowała 545 utonięć – według statystyk najczęściej topili się panowie po 50. roku życia, wchodzący do wody w miejscach niestrzeżonych, gdzie jednak kąpiel nie jest zabroniona; w 126 przypadkach powodem utonięcia był alkohol. Najrzadziej śmiercią kończy się kąpiel w morzu i w zalewach, najniebezpieczniejsze od lat pozostają rzeki, jeziora i stawy.