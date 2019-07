Pokolenie Schetyny – polityczni pechowcy

Pokolenie Grzegorza Schetyny nie miało w polityce szczęścia. Przez długi czas byli za młodzi do poważnej polityki, potem nagle okazali się zbyt starzy. Czy mają jeszcze poważną rolę do odegrania?

Książkowy wywiad rzeka z Grzegorzem Schetyną ukazał się tuż po wyborach europejskich. I nie był to zbyt szczęśliwy moment na tego typu publikację. Miał to być przecież portret polityka przymierzającego się do wielkiego zwycięstwa, na ostatniej prostej przed objęciem władzy. Tymczasem wynik majowej elekcji zdecydowanie obniżył nastroje, co musiało wpłynąć na odbiór książki.

Choć mimo wszystko jest to lektura godna uwagi. Wiele bowiem mówi o formacji ideowej i politycznej, z której wywodzi się Schetyna.