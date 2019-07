Spór o naklejkę

Marsze i wiece solidarności z osobami LGBT po białostockich zamieszkach nie dotyczą już tylko równych praw. Dziś chodzi także o prawo do istnienia w przestrzeni publicznej. Polityczne i kościelne władze doprowadziły do tego, że osobom nieheteroseksualnym odmawia się prawa do tożsamości. Chcesz być bezpieczny? Siedź w „szafie”, nie ujawniaj się.

We Wrocławiu dziennikarz Przemysław Witkowski został pobity (złamany nos, rany twarzy), bo skrytykował napis na murze „Stop pedałom z LGBT”.