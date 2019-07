Etyka na zdrowie

Medycyna to walka, najczęściej niewidzialna, lecz jednak walka. Na śmierć i życie.

Rośnie śmiertelność, w aptekach brakuje wielu specyfików, kolejki wciąż się wydłużają, w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej, istna zapaść, a kilka innych specjalności, w tym neurologia, zbliża się do krawędzi ostrego kryzysu. Postęp naukowy i rosnąca skuteczność medycyny sprawiają, że chętnych do leczenia się przybywa, a coraz to nowe środki podnoszą koszty. Tu nigdy nie wychodzi się ze spirali kryzysu. Gwałtowny rozwój i okresowe regresy, chaos wiecznej reformy i wszechobecna konkurencja to realia medycyny.